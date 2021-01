DIALOG SEMICONDUCTOR - Das ist wichtig

Dialog Semiconductor PLC - WKN: 927200 - ISIN: GB0059822006 - Kurs: 53,780 € (XETRA)

Die Aktie von Dialog Semiconductor markierte im Juli 2015 ein Hoch bei 53,85 EUR. Anschließend setzte eine mehrjährige Konsolidierung ein. Diese lässt sich in ganz überwiegenden Teilen in eine inverse SKS, die hier ausnahmsweise als Fortsetzungsformation auftritt, eingrenzen.

Im noch nicht abgeschlossen Januar 2021 kommt es zu einem Ausbruchsversuch aus dieser Formation. Nach aktuellem Stand überwindet die Aktie die Nackenlinie bei momentan ca. 47,10 EUR mit einer langen weißen Monatskerze und springt an das Hoch aus dem Juli 2015.

In den letzten Wochen legte die Aktie eine steile Rally. Noch am 21. Dezember notierte sie im Tief bei 39,79 EUR. Die Aktie ist damit kurzfristig überkauft. Allerdings ist ein kurzfristiges Projektionsziel bei 57,68 EUR noch offen.

Phantastische Kursziel ableitbar

Die Aktie von Dialog Semiconductor befindet sich in einer sehr entscheidenden Phase. Kurzfristig kann es noch zu einem Anstieg bis ca. 57,68 EUR kommen. Anschließend müsste allerdings mit einer größeren Konsolidierung in Richtung 47,10 EUR gerechnet werden. Diese wäre ein Pullback an die Nackenlinie der riesigen Fortsetzungsformation. Sollte dieser Pullback erfolgreich abgeschlossen werden, dann wären langfristig stark steigende Kurse möglich. Denn aus dem Chartbild lassen sich Ziele bei rund 110 und rund 190 EUR ableiten.

Sollte der Pullback allerding scheitern und die Aktie stabil unter den Bereich um 47,10 EUR zurückfallen, müsste mit einem größeren Rücksetzer in Richtung 31,29 EUR, also auf das Tief aus dem Oktober 2020 gerechnet werden.

