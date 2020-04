DIC Asset: Assets under Management steigen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Nettogewinn sehr deutlich um 75 Prozent auf über 16 Mio. Euro gesteigert und damit die Erwartungen von SRC erfüllt. In der Folge halten die Analysten an ihrem Kursziel unverändert fest und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die Bruttomieteinnahme bei 26 Mio. Euro – und damit um 6 Prozent über Vorjahr – gelegen. Der Ertrag aus dem Immobilienmanagement sei auf 20,4 Mio. Euro gestiegen. Neben dem starken Anstieg beim Nettogewinn habe auch der FFO um 55 Prozent auf über 26 Mio. Euro deutlich zugelegt. Der EPRA NAV sei trotz einer erhöhten Aktienanzahl nach der Kapitalerhöhung auf 17,33 Euro je Aktie (zuvor: 17,23 Euro je Aktie) geklettert.

Mit dem erfolgreichen ersten Quartal, den jüngsten erfreulichen Meldungen des Unternehmens sowie der nochmals bestätigten Prognose zum FFO und anderen Schlüsselkennzahlen behalte das Analystenteam die positive Meinung über das Unternehmen bei. Trotz der jüngsten Kurserholung werde das Papier noch immer mit einem deutlichen Abschlag zum NAV gehandelt, der den Wert des Institutional Business noch nicht einmal berücksichtige. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 20,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.04.2020, 18:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 30.04.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DIC_30April2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

DIC Asset AG - ISIN: DE000A1X3XX4