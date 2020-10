DIC Asset: Gute Objektqualität

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den FFO um 6 Prozent auf knapp 73 Mio. Euro gesteigert und die Vermietungsleistung sogar um 72 Prozent verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die von der Gesellschaft gehaltenen oder betreuten Assets um 19 Prozent auf 8,7 Mrd. Euro gestiegen. Der adjustierte NAV je Aktie, der auch das Institutionelle Geschäft berücksichtige, liege weiterhin klar über 21 Euro je Aktie – trotz der Dividendenzahlung im Juli und der höheren Aktienanzahl durch die Kapitalerhöhung im Januar. Das Unternehmen habe zudem die Range für den für das Gesamtjahr prognostizierten FFO von 94 bis 96 Mio. Euro auf 95 bis 96 Mio. Euro leicht nach oben adjustiert. Nach Meinung der Analysten sei die Aktie weiterhin sehr stark unterbewertet und weit vom inneren Wert entfernt. Außerdem biete das Unternehmen auf der Management- und auf der Objektebene viel Qualität zu einem derzeit sehr günstigen Preis. In der Folge erneuern die Analyten das Kursziel bei 20,00 Euro und bestätigen das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.10.2020, 16:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 28.10.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DIC_28Oct2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

DIC Asset AG - ISIN: DE000A1X3XX4