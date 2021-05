DIC Asset: Solide Bilanz

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG im ersten Quartal des Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) das EBIT um rund 30 Prozent auf 35 Mio. Euro gesteigert, währen der FFO nahezu unverändert zum Vorjahr bei 26,5 Mio. Euro lag. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.Nach Analystenaussage seien die Bruttomieteinnahmen aufgrund von Verkäufen und Übergängen von Warehousing-Immobilien auf 23,4 Mio. Euro (Q1 2020: 26,0 Mio. Euro) gesunken. Dagegen habe der Ertrag aus dem Immobilienmanagement auf 24,0 Mio. Euro (Q1 2020: 20,4 Mio. Euro) zugelegt. Dies sei auf einen Anstieg im Institutional Business zurückzuführen. Das Unternehmen habe laut SRC seit Jahresbeginn zwei Objekte für das Commercial Portfolio mit einem Volumen von 101 Mio. Euro angekauft und zwei Objekte aus Drittmandaten für einen Verkaufspreis von 173 Mio. Euro veräußert. Nach Meinung der Analysten sei Bilanz des Unternehmens mit einer Eigenkapitalquote von 39,2 Prozent und einem LTV von 44,8 Prozent weiterhin sehr solide. Demnach zeige sich das Analystenteam alles in allem mit dem Auftaktquartal zufrieden und sehe das Unternehmen hinsichtlich der Schätzung und der Gesamtjahresprognose auf Kurs. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 22,00 Euro und bestätigen die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“. (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.05.2021, 17:50 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 06.05.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/DIC_6May2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A1X3XX4