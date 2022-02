DIC Asset will die Dividende erhöhen

Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) will der Hauptversammlung am 24. März 2022 eine Dividende von 0,75 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen, wie der Konzern am Mittwoch berichtete. Die Dividende wird wieder wahlweise als Aktiendividende angeboten.

Im letzten Jahr wurden 0,70 Euro je Aktie ausgeschüttet. Damit soll die Dividende um knapp 7,1 Prozent erhöht werden. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 14,97 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,01 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 57 Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 lag das operative Ergebnis FFO mit 107,2 Mio. Euro 11 Prozent über dem Vorjahresergebnis (2020: 96,5 Mio. Euro). Das um den Einmaleffekt aus der Refinanzierung eines Großteils des Commercial Portfolios bereinigte Konzernergebnis lag mit 69,9 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresergebnis (Vorjahr: 73,1 Mio. Euro). Die Assets under Management sind um rund 20 Prozent auf 11,5 Mrd. Euro gewachsen. Für das operative Ergebnis (FFO) erwartet das Unternehmen für Geschäftsjahr 2022 einen Anstieg auf 115 bis 119 Mio. Euro. Das Unternehmen plant mittelfristig den Ausbau der Assets under Management auf rund 15 Mrd. Euro. Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Es werden 237 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,5 Mrd. Euro betreut. Die Aktien der DIC Asset AG sind seit Juni 2006 im SDAX notiert. Redaktion MyDividends.de