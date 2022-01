Die B2Broker-Gruppe erhält FSC-Lizenz von Mauritius für die Erbringung von Multi-Asset-Vermittlungsleistungen

B2Broker, ein führender Technologie- und Liquiditätsanbieter von Lösungen für die Forex- und Finanzdienstleistungsbranche, hat sich eine Lizenz von der Financial Services Commission (FSC) Mauritius, gesichert - dies gab das Unternehmen bekannt. Die Lizenz wurde unter dem Namen B2B Prime Services Limited, einem Unternehmen der B2Broker-Unternehmensgruppe, erworben, das seit dem 12. November 2021 eine Investment-Dealer-Lizenz (Full Service Dealer, ausschließlich Versicherungsgeschäften /Code SEC-2.1, Lizenz Nr. C117017139) besitzt.

Under Mauritius regulation, the company will operate as a Prime of Prime (PoP) Multi-Asset Liquidity Provider, focusing on institutional and professional clients across the whole spectrum of the financial markets. Its core investment services consist of leveraged derivative products in CFDs (e.g. Forex, metals, commodities, shares, indices). (Graphic: Business Wire)

Beschreibung der genehmigten Tätigkeit

Als autorisierter Dealer in Securities darf B2B Prime Services als Vermittler bei der Ausführung von Wertpapiertransaktionen für Kunden im Einklang mit der lokalen Gesetzgebung des Landes agieren. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von Mauritius wird das Unternehmen als Prime of Prime (PoP) Multi-Asset Liquidity Provider tätig sein und sich auf Institutions- und Geschäftskunden im gesamten Bereich der Finanzmärkte konzentrieren. Seine hauptsächlichen Investitionsdienstleistungen bestehen dabei aus derivativen Produkten mit Hebelwirkung in CFDs (z.B. Forex, Metalle, Rohstoffe, Aktien, Indizes).

Über die FSC

Die FSC ist die Regulierungsbehörde von Mauritius, die für den Finanzdienstleistungssektor zuständig ist und 2001 gegründet wurde, um die Führung von Geschäftstätigkeiten in diesen Sektoren im Einklang mit der lokalen Gesetzgebung zu lizenzieren, zu regulieren, zu beobachten und zu überwachen. Die Behörde setzt sich für die nachhaltige Entwicklung von Mauritius als solides und wettbewerbsfähiges Finanzdienstleistungszentrum ein und verfolgt das Ziel, die Entwicklung, Fairness, Effizienz und Transparenz von Finanzinstitutionen und Kapitalmärkten zu fördern, während kriminelle Tätigkeiten und Fehlverhalten verhindert werden, um so die Mitglieder der Öffentlichkeit zu schützen, die in Finanzprodukte außerhalb des Bankengeschäfts investieren, und um die Solidität und Stabilität des Finanzsystems in Mauritius sicherzustellen.

Über die B2Broker-Unternehmensgruppe

B2Broker ist eine globale Marke mit einem soliden Ruf im B2B-Bereich als einer der gefragtesten Technologie- und Liquiditätsanbieter für Forex- und Krypto-Broker, Krypto-Börsen und andere Finanzdienstleister. Die Gruppe hilft diesen Firmen dabei, ihre Geschäfte anzukurbeln, indem eine erfolgreiche, transparente und ethische Umgebung geschaffen wird, und vernetzt sie mit Märkten in kurzen Zeiträumen und zu vernünftigen Preisen.

Das Unternehmen bietet eine breite Dienstleistungspalette an, darunter die Crypto/Forex/CFD-Liquidität, schlüsselfertige Crypto/Forex-Broker-Lösungen, Krypto-Zahlungsabwicklung (B2BinPay), MT4/5-White-Label-Lösungen, B2Core (Trader’s Room), B2Trader (Matching Engine) und Liquidität für über 800 Handelsinstrumente im gesamten Anlagespektrum.

B2Broker hat seinen Hauptsitz in Moskau und verfügt über mehrjährige operative Erfahrung mit 10 Niederlassungen in 8 Ländern in Russland, Europa, Asien und MENA. Mit insgesamt 7 Lizenzen, darunter Lizenzen der FCA, des AEMI, der russischen Zentralbank und jetzt auch der FSC, kann B2Broker Kunden in 50 Ländern bedienen und bietet einen Forex-Liquiditätsvertrieb sowie eine Reihe anderer Dienstleistungen für die Forex-, Krypto- und Wertpapierbranche an. Das Unternehmen hat sich ein umfangreiches Portfolio bekannter globaler Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche gesichert und plant, die Präsenz und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens weltweit auszubauen.

CEO und Gründer der B2Broker-Gruppe, Arthur Azizov, erklärte: „Wir freuen uns, unserem wachsenden Portfolio eine weitere namhafte Lizenz hinzugefügt zu haben. Die Lizenz stellt die Zuverlässigkeit und Transparenz aller Operationen unter der strikten Überwachung der FSC sicher und erhöht unsere Glaubwürdigkeit als führender globaler Fintech-Akteur. Die Branchenregulierung ist ohne Zweifel die beste Weise, die völlige Legitimierung der Forex- und Finanzdienstleistungsindustrie zu erreichen, und unsere jüngste Lizenzerrungenschaft bedeutet, dass noch mehr Kunden in der Welt in der Lage sein werden, von dem höchsten Schutzniveau zu profitieren, der von einem der weltweit führenden, mehrfach zertifizierten Technologie- und Liquiditätsanbietern geboten wird.“

Der Erhalt der jüngsten FSC-Lizenz erweitert den Horizont von B2Broker und ermöglicht dem Unternehmen, weitere Geschäfte in seinem Bestreben zu sichern, seine globale Reichweite auszubauen. Neben diesem jüngsten Lizenzerwerb hat das Unternehmen aktuell weitere Lizenzanträge bei etablierten Aufsichtsbehörden ausstehend, die voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2022 abgeschlossen werden.

