Die internationale Cannabismarke Cookies und InterCure geben europäische Expansion bekannt

Cookies geht Partnerschaft mit dem führenden globalen Cannabisunternehmen InterCure ein, um Anfang 2022 Einzelhandelsstandorte in Österreich und Großbritannien zu eröffnen

Die berühmte Cannabismarke Cookies gab heute ihre internationale Expansion nach Europa durch eine Partnerschaft mit dem in Israel ansässigen Unternehmen InterCure (NASDAQ:INCR), dem führenden, profitablen und am schnellsten wachsenden Cannabisunternehmen außerhalb Nordamerikas, bekannt. Die Parteien haben einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen, nach dem InterCure Anfang 2022 Cookies-Stores und medizinische Cannabis-Apotheken in Österreich und Großbritannien eröffnen wird.

„Da wir uns auf neue Gebiete konzentrieren, ist es wichtig, dass sich unsere Kunden weiterhin auf die Qualität verlassen können, für die Cookies bekannt ist, einen Wert, den wir mit unseren Partnern bei InterCure teilen“, sagte Parker Berling, President von Cookies. „Wir freuen uns darauf, ein Publikum in Österreich und Großbritannien zu erreichen und Cookies als tragende Säule in jeder Community zu etablieren.“

InterCure, ein internationaler Partner von Cookies, kultiviert, produziert und vertreibt bereits Produkte der Marke Cookies nach GMP-Standard über seine nationale Apothekenkette für medizinisches Cannabis Cookies. InterCure wird seine lizenzierte internationale Lieferkette nutzen, um die wachsende Gemeinschaft von medizinischen Cannabispatienten in Europa zu bedienen.

„Cookies ist eine der international anerkanntesten Cannabismarken, und nach unserem gemeinsamen Erfolg in Israel ist es nur offensichtlich, dass wir unsere Expansion nach Europa fortsetzen und Cannabisprodukte höchster Qualität anbieten“, sagte Alexander Rabinovitch, CEO von InterCure.

Über Cookies

Cookies wurde 2010 vom Billboard-Charting-Rapper und Unternehmer Berner und dem Bay-Area-Züchter Jai gegründet und ist das weltweit anerkannteste Cannabisunternehmen der Welt. Cookies schätzt die Kraft der Pflanze und konzentriert sich auf die Entwicklung bahnbrechender Genetik. Das Unternehmen bietet eine Sammlung von über 70 proprietären Cannabissorten und mehr als 2.000 Produkten an. Cookies arbeitet auch aktiv daran, Gemeinschaften zu bereichern, die überproportional vom Krieg gegen Drogen betroffen sind, durch Lobbyarbeit und Initiativen für soziale Gerechtigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco eröffnete 2018 sein erstes Einzelhandelsgeschäft in Los Angeles und hat sich seitdem auf über 40 Einzelhandelsstandorte in 17 Märkten in 4 Ländern ausgeweitet. Cookies wurde von AdAge zu einer der heißesten Marken Amerikas des Jahres 2021 ernannt; die erste Cannabismarke, die diese Auszeichnung jemals erhalten hat. Weitere Informationen unter cookies.co.

Über InterCure und Canndoc

InterCure (dba Canndoc) (NASDAQ:INCR) (TSX: INCR.U) (TASE:INCR) ist das führende, profitable und am schnellsten wachsende Cannabisunternehmen außerhalb Nordamerikas. Canndoc, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von InterCure, ist Israels größter lizenzierter Cannabisproduzent und einer der ersten, der nach Good Manufacturing Practices (GMP) zertifizierte medizinische Cannabisprodukte in pharmazeutischer Qualität anbietet. InterCure nutzt sein marktführendes Vertriebsnetz, erstklassige internationale Partnerschaften und ein margenstarkes vertikal integriertes „Seed-to-Sale“-Modell, um den am schnellsten wachsenden globalen Cannabismarkt außerhalb Nordamerikas anzuführen.

Für weitere Informationen besuchen Sie: http://www.intercure.co.

