Diese Kryptowährungen haben seit ihrem Debüt 5.000.000 % bis 7.700.000.000 % zugelegt

Eine Reihe beliebter Kryptowährungen hat die Börse in den letzten Jahren deutlich übertroffen.

Obwohl diese Gewinne atemberaubend sind, ist es unklar, ob sie nachhaltig sind.

Wichtige Punkte

Seit mehr als einem Jahrhundert gibt es keinen beständigeren Wohlstandsbringer als die Börse. Auch wenn Aktien nicht jedes Jahr besser abschneiden als Anleihen, Gold oder Bankzertifikate, ist ihre durchschnittliche jährliche Rendite über sehr lange Zeiträume deutlich höher als die anderer Anlageklassen.

Aber in den letzten Jahren haben eine Reihe von Kryptowährungen den breiten Markt um ein Vielfaches übertroffen.

Investoren können nicht aufhören, Kryptowährungen zu kaufen

Der Hype um digitale Währungen hat sich verselbstständigt. Zunächst einmal sind die Vorschriften für Kryptowährungen und die vielen Börsen, die den Handel mit digitalen Währungen ermöglichen, relativ wenige. Eines der Hauptargumente für den Einsatz von Blockchain-gestützten digitalen Token ist die fehlende Beteiligung der Regierung.

Außerdem gibt es bei Kryptowährungen eine klare Kaufneigung. Um gegen beliebte Kryptowährungen zu wetten, müssen Leerverkäufer (Anleger, die gegen ein bestimmtes Wertpapier wetten) oft über Leichen gehen und Derivate wie Futures kaufen. Für fast alle der mehr als 12.700 investierbaren Kryptowährungen gibt es keine Derivate, die Pessimisten kaufen oder gegen die sie wetten können. Ohne Leerverkäufer, die bei der Preisermittlung helfen, gibt es eine klare Tendenz zum Kauf.

Kryptowährungsinvestoren sind auch von den längerfristigen Aussichten der Blockchain-Technologie begeistert, sowohl im Bereich des Zahlungsverkehrs als auch bei Nicht-Zahlungs-Apps.

Im Zahlungsverkehr haben Blockchain-Transaktionen das Potenzial, grenzüberschreitende Transaktionen in wenigen Sekunden zu validieren und abzuwickeln. Im Vergleich dazu kann die bestehende Finanzinfrastruktur den Validierungs- und Abwicklungsprozess für grenzüberschreitende Zahlungen bis zu einer Woche aufhalten.

Bei nicht-finanziellen Anwendungen könnte die Blockchain-Technologie dazu beitragen, die Papierwege in der Lieferkette zu reduzieren, was angesichts der aktuellen Rückstaus von Frachtschiffen in Häfen auf der ganzen Welt sehr willkommen wäre.

Diese digitalen Token haben atemberaubende Renditen erzielt

Die Begeisterung über die Entwicklung des Zahlungsverkehrs und der Blockchain-Anwendungen außerhalb des Finanzbereichs hat dazu geführt, dass eine Reihe beliebter digitaler Währungen seit ihrem Debüt um vier-, fünf- oder sogar sechsstellige Prozentsätze gestiegen sind. Dennoch verblasst dies im Vergleich zu zwei Kryptowährungen, die seit ihrem Debüt mehr als 5.000.000 % und knapp 7.700.000.000 % (das sind 7,7 Milliarden Prozent) zugelegt haben.

Shiba Inu: 5.041.076 % Gewinn

Shiba Inu (CRYPTO:SHIB) ist ein selbsternannter Meme Coin, der seit seinem Börsendebüt am 1. August 2020 nicht zu stoppen ist. Mit einer Obergrenze von 1 Quadrillion Coins (kein Tippfehler!) konnte Shiba Inu am Tag seines Debüts für 0,00000000051 US-Dollar pro Token erworben werden, so die Daten von CoinMarketCap.com. Am vergangenen Wochenende wurde ein einzelner Shiba Inu-Coin für 0,00002571 US-Dollar gehandelt. Obwohl er nominell billig ist, bedeutet dies einen Anstieg von mehr als 5 Millionen Prozent in etwa 14,5 Monaten.

Die stratosphärischen Zuwächse von SHIB scheinen auf die Vorliebe der Krypto-Investoren für Münzen mit Haustiermotiven zurückzuführen zu sein. Wie viele wahrscheinlich wissen, stand die Hunderasse Shiba Inu auch Pate für den Dogecoin, der seit seinem Börsendebüt im Dezember 2013 um mehr als 76.000 % gestiegen ist.

Der Shiba Inu wird von Tesla-CEO Elon Musk unterstützt, der vor kurzem einen Hund der Rasse Shiba Inu namens Floki adoptiert hat, über den er bereits mehrfach getwittert hat. Dass Musk den Kryptomarkt mit einem Tweet bewegt, ist nichts Neues.

Der Start der dezentralen Börse

ShibaSwap vor drei Monaten hat ebenfalls dazu beigetragen, dass SHIB in aller Munde ist. ShibaSwap ermöglicht es Anlegern, ihre Coins zu setzen und dafür Zinsen zu erhalten. Noch wichtiger ist, dass dieses Verfahren die SHIB-Besitzer/innen dazu ermutigen könnte, die Investitionen über einen längeren Zeitraum zu halten und so die wilden Kursschwankungen zu reduzieren.

Obwohl diese Gewinne in so kurzer Zeit unbestreitbar erstaunlich sind, habe ich den Verdacht, dass sie nicht von Dauer sein werden. Zunächst einmal fehlt es Shiba Inu an einem realen Nutzen. Laut dem Online-Geschäftsverzeichnis Cryptwerk akzeptieren weltweit nur 88 meist obskure Unternehmen SHIB als Zahlungsmittel. Zum Vergleich: Weltweit gibt es weit über 500 Millionen Unternehmer/innen und mehr als 32 Millionen Unternehmen allein in den USA.

Außerdem zeigen die Daten der Kryptobörse und des Ökosystems Coinbase, dass die durchschnittliche Halteperiode für Shiba Inu nur sechs Tage beträgt. Das deutet darauf hin, dass die Händler hier die Kontrolle haben und auf das schnelle Geld aus sind. Ohne klare fundamentale Wachstumstreiber - sorry, Elon Musks Floki-Tweets sind keine „klaren fundamentalen Wachstumstreiber“ - ist es schwer zu erkennen, wie SHIB diesen monumentalen Anstieg durchhalten kann.

Wenn du die Gewinne von Shiba Inu für atemberaubend hältst, dann sind die Gewinne von Bitcoin seit seinen ersten Handelstagen geradezu lebensverändernd. Im Juli 2010 lag der Startpreis von Bitcoin bei 0,0008 US-Dollar pro Token (das sind acht Hundertstel eines Pennys). Am 16. Oktober kostete der Kauf eines einzigen Tokens 61.588,88 US-Dollar. Das ist ein Zuwachs von fast 7,7 Milliarden Prozent in etwas mehr als 11 Jahren.

Zum Vergleich: Du hättest im Juli 2010 den Gegenwert von 12.500 Bitcoin für 10 US-Dollar kaufen können, wenn keine Transaktionsgebühren angefallen wären. Diese Investition von 10 US-Dollar wäre am 16. Oktober 769.861.000 US-Dollar wert, vorausgesetzt, du hättest nicht verkauft.

Das „Warum“ auf die Frage „Warum Bitcoin?“ hat viel mit dem Vorteil zu tun, dass der Bitcoin als erster auf dem Markt war und dass er als knapp gilt. Bitcoin war die erste Kryptowährung, die gehandelt und gegen Waren getauscht werden konnte, und die Anzahl der Münzen ist auf relativ geringe 21 Millionen begrenzt. Da sich die Mining-Belohnungen alle vier Jahre halbieren, wird es etwa bis zum Jahr 2140 dauern, bis alle Bitcoins „gemint“ sind.

Außerdem profitiert Bitcoin von einem verbesserten Anwendungsfall. Am 7. September 2021 wurde El Salvador das erste Land, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführte. Damit folgt es einem allgemeinen Trend, dass Bitcoin von immer mehr Unternehmen weltweit akzeptiert wird.

Aber es gibt genauso viele Gründe, der größten Kryptowährung der Welt skeptisch gegenüber zu stehen. Zum Beispiel sollte die Knappheit von Bitcoin mit einem Sternchen versehen werden. Anstelle von physischer Knappheit bestimmen nur Computeralgorithmen den Bestand an Bitcoin-Token. Der Konsens der Gemeinschaft kann das aber ändern. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, liegt die Chance, dass der Bestand an Bitcoin-Token steigt, nicht bei 0 %.

Bitcoin wird auch durch die Einführung neuer Token und Blockchain-Projekte ständig verwässert. Es gab bereits zahlreiche Generationen von Blockchain-Projekten, die offen gesagt besser sind als Bitcoin. Als Zahlungsnetzwerk ist die Bitcoin-Blockchain teurer und braucht länger, um Transaktionen zu validieren und abzuwickeln, als viele andere beliebte Münzen, die sich auf Zahlungen konzentrieren.

Auch wenn ich Bitcoin den Vorteil des Vorreiters nicht absprechen will, sehe ich dennoch einen begrenzten Nutzen, eine falsche Knappheit und keine wirklichen Vorteile im Zahlungsverkehr im Vergleich zu seinen Konkurrenten.

Der Artikel Diese Kryptowährungen haben seit ihrem Debüt 5.000.000 % bis 7.700.000.000 % zugelegt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

