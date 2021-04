Diligent übernimmt Galvanize und wird zum weltweit größten SaaS-Software-Unternehmen für Governance, Risk und Compliance (GRC)

Mit der Übernahme entsteht ein weltweit führender SaaS-Anbieter für mehr wertorientierte Führung und Transparenz im Unternehmen

Diligent Corporation („Diligent“ bzw. das „Unternehmen“), das Modern-Governance-Unternehmen, gibt den Abschluss der Übernahme von Galvanize, einem weltweit führenden Anbieter von SaaS-Software für Governance, Risk und Compliance (GRC), bekannt. Nach der vor kurzem erfolgten Übernahme von Steele Compliance Solutions Inc. („Steele“), einem führenden Anbieter von Ethics- und Compliance-Software, ist Diligent mit mehr als 1.500 Mitarbeitern und mehr als einer Million Nutzern jetzt das weltweit größte SaaS-Software-Unternehmen im Bereich GRC. Über die finanziellen Einzelheiten der beiden Transaktionen wurde nichts bekannt gegeben.

Mit der Integration von Galvanize und Steele in die Modern-Governance-Plattform von Diligent schafft das Unternehmen eine umfassende Lösung für die GRC-Anforderungen seiner Kunden, von der IT-Abteilung bis zur Vorstandsetage. Die Plattform wird die Kunden bei folgenden Aufgaben unterstützen:



Risikomanagement und -kontrollen im gesamten Unternehmen implementieren und messen



Erkenntnisse durch Best Practices und externe Benchmarks optimieren und gleichzeitig die Einhaltung von Compliance-Regeln stärken



Daten für die Führungsteams und Vorstandsmitglieder aggregieren und auf ganzheitliche Art darstellen



Das fusionierte Unternehmen wird mehr als 23.000 Kunden bedienen, die über alle Branchen hinweg tätig sind, und ihnen einen individuellen Support mit marktführender Kundenzufriedenheit bieten. Diligent wird von dem soliden Partnernetzwerk von Galvanize und von dessen umfassender „Leader“-Einstufung durch die Analysten von Gartner und Forrester profitieren. Mit mehr als 80 Integrationen bei führenden Technologiepartnern wird Galvanize auch die nahtlose Integration von Diligent in die vorhandenen Technologieplattformen der Kunden beschleunigen.

„Bei Diligent sind wir stolz darauf, die Zukunft des modernen GRC-Managements zu gestalten, indem wir ein Betriebssystem für die wertorientierte Unternehmensführung entwickeln“, so Brian Stafford, CEO von Diligent. „Wir versetzen visionäre Führungskräfte in die Lage, mit den immer wichtiger werdenden Ansprüchen der Stakeholder Schritt zu halten und bei der Einhaltung der ESG-Ziele Fortschritte zu erzielen. Die Kunden profitieren von einer vollständig integrierten Plattform, die Risikomanagement, Compliance, Auditing und Governance abdeckt und für mehr Transparenz im gesamten Unternehmen sorgt. Wir freuen uns sehr, dass wir künftig die talentierten Mitarbeiter von Galvanize und Steele an Bord haben und gemeinsam unsere Kunden unterstützen können.“

„Durch den Zusammenschluss mit Diligent, einem Unternehmen, das mit seiner Board-Governance-Plattform für die Führungskräfte von heute und morgen klarer Marktführer ist, befördert Galvanize die Arbeit von GRC-Experten weiter nach oben in die Vorstandsetage“, so Laurie Schultz, Präsidentin und CEO von Galvanize. „Die Fusion wird unsere Vision, GRC in jedem Unternehmen als zentrale Komponente zu positionieren, durch unsere marktführende Position in dieser Kategorie mit hohem Tempo voranbringen.“

Credit Suisse agierte als exklusiver Finanzberater und Willkie Farr & Gallagher LLP als Rechtsberater für Diligent. Evercore agierte als Finanzberater und Fasken Martineau DuMoulin LLP als Rechtsberater für Galvanize.

Über Diligent Corporation

Diligent ist der größte SaaS-Anbieter für Governance, Risk und Compliance (GRC) und bedient weltweit mehr als eine Million Anwender in über 23.000 Unternehmen. Unsere moderne GRC-Plattform stellt sicher, dass Vorstände, Geschäftsführer und andere Führungskräfte im gesamten Unternehmen einen ganzheitlichen, integrierten Einblick in die Bereiche Auditing, Risikomanagement, IT-Sicherheit, Ethik und Compliance haben.

Diligent stellt den Führungskräften Technologien, Erkenntnisse und Vertrauen bereit, damit sie den Ausbau ihres Unternehmens noch effektiver, gerechter und erfolgreicher gestalten können. Wir betreuen 62 Prozent der Fortune-500-, 90 Prozent der FTSE-100- und 83 Prozent der ASX-200-Unternehmen und versetzen sie in die Lage, ihre Ergebnisse zu verbessern, den Erwartungen der Stakeholder gerecht zu werden und die Welt auf nachhaltige, positive Weise zu beeinflussen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.diligent.com.

Über Galvanize

Galvanize ist der führende Anbieter von vielfach ausgezeichneter, cloudbasierter Software für die Bereiche Sicherheit, Risikomanagement, Compliance und Auditing für einige der weltweit größten Unternehmen. Die integrierte HighBond-Plattform bietet Transparenz im Hinblick auf Risiken, erleichtert die Einhaltung von Vorschriften und leistet Unterstützung bei der Erweiterung von Audit-, Risikomanagement- und Compliance-Programmen, ohne dass dabei zusätzliche Kosten entstehen. Mehr als 6.300 Organisationen in 130 Ländern setzen zum Erreichen ihrer Zielsetzungen auf HighBond, darunter viele Fortune-1000- und S&P-500-Unternehmen, Hunderte von Banken, Fertigungsunternehmen sowie Organisationen des Gesundheitswesens und Behörden. Ob es um das Abwenden bzw. Begrenzen von Bedrohungen, die Bewertung von Risiken, das Messen von Kontrollmechanismen, die Überwachung der Compliance oder die Verbesserung der Auditsicherheit geht, HighBond automatisiert manuelle Aufgaben, führt unternehmensweite Daten zusammen und präsentiert diese in Form benutzerfreundlicher Dashboards und Berichte. http://www.wegalvanize.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

