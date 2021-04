Dividendenausschüttung: Worauf muss man achten?

Was ändert sich bei Finanzprodukten, wie z.B. Zertifikaten, wenn für den Basiwert die Dividende ausgeschüttet wird? Beim DAX, also dem Performance-DAX, den man meistens meint, wenn vom DAX die Rede ist, wird die Dividende mit einberechnet, so Anouch Wilhelms, Zertifikate-Experte bei der Société Générale, im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Doch was, wenn man als Basiswert z.B. einen Einzelwert aus dem DAX gewählt hat? Was dann bei der Dividendenausschüttung passiert und worauf Anleger schon vorher achten sollten, erklärt Wilhelms in der vollständigen Sendung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008