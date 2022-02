Dividendenkönig Coca-Cola vor Q4-Zahlen: 2021 ist abgefrühstückt, was bringt 2022?

Der Dividendenkönig Coca-Cola präsentiert schon bald ein frisches Zahlenwerk. Wie wir auf den Investor-Relations-Seiten vernehmen können, ist der 10. Februar dieses Jahres der wichtige Termin für die Ganzjahreszahlen. Yep, das ist diese Woche, genauer gesagt der Donnerstag.

Was das Management der Coca-Cola-Aktie hier vorlegt, das haben die Verantwortlichen bereits im Q3-Zahlenwerk sehr fix definiert. Es gibt eine sehr klare Spanne, insbesondere beim Ergebnis je Aktie. Wichtig ist jedoch, was wir darüber hinaus an neuen Erkenntnissen gewinnen können. Hier zeichnet sich ab, wie es weitergeht. Die Prognosen dürften insbesondere in einem von Inflation geprägten Marktumfeld entscheidend sein.

Coca-Cola: Q4 -Zahlen, Dividende & Wachstum …?

Das Management der Coca-Cola-Aktie hat zuletzt per Ende des dritten Quartals davon gesprochen, dass 2021 mit einem Ergebnisplus von 15 % bis 17 % schließen soll. Referenzwert hierfür ist der Vorjahreswert von 1,95 US-Dollar je Aktie. Das ist eine sehr konkrete Prognose. Wobei wir dieses Wachstum nicht auf das Jahr 2022 zwangsläufig abstrahieren sollten. 2020 ist schließlich durch die Pandemie und die Einbrüche um Restaurantgeschäft geprägt gewesen.

Konkret bedeutet das, dass beim Nettoergebnis je Aktie ein Wert zwischen 2,25 und 2,28 US-Dollar das Mindestmaß sein sollte. Positiv wäre eine Überraschung nach oben. Ob es dazu kommt, ist eine andere Frage. Eine Wachstumsrate zwischen 15 % und 17 % ist jedenfalls ein solider Zuwachs für den Dividendenkönig.

Wichtig ist bei der Coca-Cola-Aktie entsprechend, was die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bringt. Hier hat man per Ende des dritten Vierteljahres davon gesprochen, dass es voraussichtliche belastende Negativeffekte zwischen 2 % und 3 % als Währungseffekte gibt. Konkreteres ist nicht bekannt. Lediglich der Verweis auf das jetzt kommende Zahlenwerk ist damals bekannt gegeben worden.

Für die Coca-Cola-Aktie geht es gerade in einem Zeitraum einer rasanteren Inflation um ein solides, ausgleichendes Wachstum. Entsprechend ist die Messlatte hoch, auch weil die Aktie in den letzten zwölf Monaten um ca. 30 % an Wert zulegen konnte. Aber es gibt auch noch einen anderes mögliches Highlight.

Die Dividende … erst eine Woche später?

Die Dividende der Coca-Cola-Aktie ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Schließlich gehört die Aktie zum Kreis der Dividendenkönige. Wenn wir jedoch ein Jahr zurückspringen, so erkennen wir, dass es im Quartalsbericht keine neuen Erkenntnisse bezüglich einer etwaigen Erhöhung gibt.

Nein, in 2021 hat das Management die Dividende, beziehungsweise die Erhöhung, erst ca. eine Woche später bekannt gegeben. Womöglich folgt der US-Getränkekonzern diesem Muster. Aber wir dürften anhand der Zahlen für das vierte Quartal wohl erkennen, was möglich ist. Und auch anhand der Prognose, welches Wachstum vielleicht in den nächsten Jahren realistisch erscheint. Das Mindestmaß von einem US-Cent je Quartal und Jahr sollte jedenfalls haltbar sein.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Foto: flickr/Elvis Fool