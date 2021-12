Dominik Belloin tritt in den Vorstand von biolog-id ein

Biolog-id, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Rückverfolgbarkeit von sensiblen therapeutischen Produkten, hat jetzt Dominik BELLOIN als weiteres Mitglied in den Vorstand des Unternehmens berufen. Er wird neben Pierre Lesourd, Jean-Louis Colders, Jacques Simonnet und Jean-Claude Mongrenier sitzen.

Nach seinem Abschluss an der ESSEC und der Harvard Business School (MBA) startete Dominik Belloin seine Karriere 1987 bei Goldman Sachs in New York City und ging dann nach London, wo er zunächst Associate und später Executive Director of Corporate Finance war. Danach wechselte er zur Bertelsmann-Gruppe, wo er mehrere leitende Positionen innehatte, bevor er CFO der RTL Group in Luxemburg wurde. Im Jahr 2000 wurde er zum Managing Director von Merrill Lynch berufen, wo er für das Investmentbanking des Mediensektors in Europa verantwortlich war. 2003 wurde Dominik Belloin Mitglied des Exekutivausschusses der Unternehmensgrupp Oddo & Cie und übernahm die Leitung der Investmentbanking-Tochter ODDO Corporate Finance. 2009 trat er in die Kepler-Gruppe ein, um an der fremdfinanzierten Übernahme (Leveraged Buy-Out, LBO) des Unternehmens teilzunehmen und die neue Investmentbanking-Abteilung, Kepler Corporate Finance, zu gründen und zu leiten.

“Im Zuge der Weiterentwicklung von biolog-id erweitert das Unternehmen den Vorstand erweitert und begrüßt neue Mitglieder, deren Erfahrung und beruflicher Hintergrund dem Unternehmen helfen werden, seine Ziele zu erreichen, und das sowohl in wirtschaftlicher als auch in finanzieller Hinsicht. In diesem Kontext sind Jacques Simonnet, Vorstandsmitglied von biolog-id, und ich sehr erfreut, Dominik Belloin willkommen zu heißen. Er bringt eine führende Fachkompetenz im Finanz- und Bankensektor mit und wird sicherlich zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und zur Entwicklung des Unternehmens beitragen”, sagt Vorstandsvorsitzender Jean-Claude Mongrenier.

“Biolog-id stellt die personellen und finanziellen Mittel zur Verfügung, um seine Entwicklung zu beschleunigen. Daher freue ich mich, Teil dieses großen unternehmerischen Abenteuers zu sein, in das ich meine über 30-jährige internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen sowie Fusionen und Übernahmen einbringen kann”, erklärt Dominik Belloin.

Biolog-id entwickelt und implementiert innovative Lösungen, mit denen Routineverfahren digital in verwertbare Daten umgewandelt werden, die bessere operative und strategische Entscheidungen für sensible therapeutische Produkte unterstützen.

Die durch die Lösungen von biolog-id generierten Informationen stehen Gesundheitsfachkräften jederzeit zur Verfügung und erhöhen so ihre Prozesseffizienz, ihre Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt die Sicherheit der Therapeutika, die Patienten verabreicht werden.

Die patentierte Plattform von biolog-id wird in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Besitzer von biolog-id sind der Gründer, die Manager und Xerys Invest. Xerys Invest ist ein französisches Investmentunternehmen, das in erster Linie auf Sektoren in der Entwicklungsphase setzt, zu denen das Gesundheitswesen und Biowissenschaften, erneuerbare Energien/Green Tech sowie neue digitale Technologien zählen.

