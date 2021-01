DOW JONES INDEX - Aktienmarkt am langfristigen Limit

Im langfristigen Bild hat der Dow Jones Index eine wichtige Zielzone erreicht, nachdem er ausgehend vom Vorjahrestief bei 18.213 Punkten sage und schreibe 70 % steigen und alle alten Rekordmarken hinter sich lassen konnte.

Neben der klaren Aufwärtstendenz der letzten Jahrzehnte fällt insbesondere im großen Bild auch eine Megafon-Formation ins Auge, deren sich ausweitende Begrenzungslinien seit 2018 immer wieder auf der Ober- bzw. Unterseite zu Trendwenden geführt hatten. Die Oberseite der bärischen Formation wurde mit der laufenden Rally erreicht.

Dow Jones Index Monatschart seit 1990

Aber nicht nur das: Die Längenverhältnisse bzw. Projektionen auf Basis der früheren Teilstrecken der Formation treffen sich im aktuellen Kursbereich. So ist die Rally seit dem Märztief rund 1,618mal länger als die Rally von Dezember 2018 bis Februar 2020 (rote Projektion mit Ziel bei 30.924 Punkten). Und sie umfasst 261,8 % der ersten großen Korrekturphase von Januar 2018 bis Dezember 2018 (hellblaue Projektion mit Ziel 31.052 Punkte). Es spricht also bereits einiges dafür, dass wir aktuell in einem charttechnisch wichtigen, trendwendeanfälligen Kursbereich notieren, an dem diese Megafon-Formation von einer neuen, abwärts gerichteten Trendphase abgelöst werden könnte.

Integriert man jetzt noch die Kursziele der Rally Anfang der Neunziger bis zu den Allzeithochs der 2.000er-Jahre in dieses Bild, kommen die langfristigen Kursziele bei 31.546 und 30.177 Punkten als Ziel-und Widerstandsmarken im Langfristchart hinzu.

Prozyklische Verkaufslevel im Langfristchart

Bricht der Dow Jones in den kommenden Wochen unter die Unterstützung bei 29.881 und die alte Höchstmarke bei 29.588 Punkten, wäre zumindest eine kurzfristige Topbildung abgeschlossen und eine große Korrektur bis 28.000 Punkte zu erwarten. Darunter wäre das nächste größere Verkaufssignal aktiv und auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Damit stünde ein Abverkauf bis an das Oktobertief bei 26.143 Punkte an. Hier könnte sich die Rally mittelfristig fortsetzen. Abgaben unter die Marke würden den Aufwärtstrend dagegen stoppen und Verluste bis 24.750 und 22.500 Punkte nach sich ziehen können.

Die Möglichkeit einer übergeordneten Trendwende im skizzierten Zielbereich wäre mittelfristig erst bei einem Anstieg über 31.600 Punkte abgewendet. In diesem Fall könnte der Index allerdings direkt bis 32.500 und 34.500 Punkte anziehen.

Dow Jones Chartanalyse (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)