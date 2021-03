DOW JONES INDEX - Powell wird gefeiert

Nach einer eher schwächeren Handelshälfte legten die Standardwerte im Dow Jones in den letzten beiden Handelsstunden wieder kräftig zu und beendeten den Handelstag auf einem neuen Allzeithoch - der Index hatte noch nie zuvor in der Geschichte per Tagesschluss oberhalb von 33.000 Punkten notiert. Grund waren die sehr dovishen Töne von Fed-Chef Powell. Dieser sieht keine Inflation und falls doch eine kommt will man die erstmal laufen lassen bevor man einschreitet.

Ausblick:

Die US-Futures notieren vorbörslich im negativen Terrain, Grund sind deutlich anziehende US-Renditen am Vormittag in der europäischen Sitzung. Das liegt auch auf der Hand: Niemand hat Lust die ausufernden Staatsausgaben weltweit zum aktuellen Zins zu finanzieren wenn die Real-Inflation anzieht.

Dem heutigen Handelstag kommt daher eine besondere Bedeutung zu: Kann die Wall Street die Euphorie von gestern Abend ins Wochenende retten oder steht hier ein größerer Realitätscheck ins Haus?

Aus technischer Sicht spricht aktuell noch alles für die Bullen, dies kann sich aber schnell ändern. Auf Prognosepfeile wird heute verzichtet - alles ist möglich.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)