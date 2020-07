dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger warten nach Kurssprung ab

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNMITNAHMEN MÖGLICH - Nach seinem jüngsten Satz nach oben dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst auf relativ hohem Niveau behaupten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 710 Punkte und damit 0,18 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den Dax weiterhin in einer guten Verfassung, wenngleich das Potenzial zumindest mit Blick auf diesen Dienstag erst einmal begrenzt sein könnte. Kleinere Gewinnmitnahmen erscheinen nach dem jüngsten Anstieg möglich.

USA: - GEWINNE - Angeführt von einer Kursrally der Technologiewerte haben die US-Aktienmärkte nach dem langen Feiertagswochenende einen starken Wochenstart hingelegt. Deutlich positive Impulse kamen dabei von den chinesischen Börsen. In China war der Leitindex CSI 300 um rund sechs Prozent auf den höchsten Stand seit fünf Jahren nach oben geschnellt. Der Dow Jones Industrial schloss 1,78 Prozent höher bei 26 287,03 Punkten und somit fast auf seinem Tageshoch.

ASIEN: - VERLUSTE IN TOKIO, GEWINNE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um rund 0,66 Prozent. In China hingegen knüpfte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen mit einem Plus von zuletzt fast 2 Prozent an seinen Vortagessprung an. Der Hang Seng in Hongkong hielt sich knapp im Plus.

DAX 12733,451,64% XDAX 12743,761,27% EuroSTOXX 503350,031,69% Stoxx50 3070,781,54%

DJIA 26287,031,78% S&P 500 3179,721,59% NASDAQ 100 10604,062,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,14 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,13110,01% USD/Yen 107,370% Euro/Yen 121,440,03%

ROHÖL:

Brent 42,92 -0,18 USD WTI 40,47 -0,16 USD

/mis