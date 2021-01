dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.01.2021 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Weg für Autoriesen Stellantis frei - Aktionäre billigen Megafusion

PARIS - Weg frei für den neuen Autoriesen Stellantis: Die Aktionäre des französischen Peugeot-Herstellers PSA haben die Megafusion mit Fiat Chrysler (FCA) mit überwältigender Mehrheit gebilligt. "Wir sind bereit für diese Fusion", sagte PSA-Konzernchef Carlos Tavares am Montag bei einer außerordentlichen Hauptversammlung. Der 62-Jährige wird auch den künftig viertgrößten Autohersteller der Welt mit rund 400 000 Beschäftigten führen. Zu PSA gehört schon seit längerem der deutsche Hersteller Opel.

Tui rechnet nach Impfstart mit Tourismus-Boom im Sommer

HANNOVER - Europas größter Tourismuskonzern Tui rechnet mit einer kräftigen Wiederbelebung des in der Corona-Krise eingebrochenen Reisemarkts in diesem Jahr. "Wir erwarten einen schon weitgehend normalen Sommer", sagte Tui-Vorstandschef Fritz Joussen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Man werde aber "nur rund 80 Prozent so viele Flugreisen anbieten wie in den Jahren vor der Corona-Krise, um eine optimale Auslastung zu erreichen." In den Ferien im Juli und August sei es wahrscheinlich, dass viele Flüge auf Strecken im Mittelmeerraum schnell ausgebucht seien. Das Angebot für Mai sei zu 50 Prozent ausgebucht.

Kreise: Airbus schafft 2020 reduziertes internes Auslieferungsziel

TOULOUSE - Für den Flugzeugbauer Airbus zeichnet sich zumindest in puncto Auslieferungen ein versöhnliches Ende des von Corona geprägten Jahres 2020 ab. Der europäische Boeing-Rivale habe bis zum 29. Dezember knapp 550 Flieger ausgeliefert und dürfte auch an den letzten beiden Tagen des Jahres noch einige Verkehrsflugzeuge übergeben haben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise. Damit könnte noch das obere Ende des internen Ziels von 530 bis 560 Auslieferungen erreicht werden.

Airbus blickt angespannt auf 2021 - Kündigungen weiter möglich

HAMBURG - Nach dem coronabedingt härtesten Jahr in der Firmengeschichte blickt der Deutschlandchef der Airbus-Zivilflugzeugsparte , André Walter, angespannt auf 2021. Niemand wisse, wie sich der Markt entwickle, sagte der Geschäftsführer der Airbus Operations GmbH der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Alles hänge von der Entwicklung der Pandemie ab. In Großbritannien sei ja eine neue Corona-Variante entdeckt worden, was wiederum zu geschlossenen Grenzen geführt habe. "Das schlägt direkt auf den Luftverkehr durch. Und damit wiederum auf die Fluglinien, unsere Kunden."

Hyundai und Kia wollen dieses Jahr über 7 Millionen Autos verkaufen

SEOUL - Der VW -Konkurrent Hyundai Motor und die kleinere Schwester Kia Motors rechnen nach einem starken Rückgang der Verkaufszahlen im vergangenen Jahr für 2021 mit einer Erholung. Die beiden südkoreanischen Autohersteller rechnen damit, in diesem Jahr zusammen die Schwelle von sieben Millionen Autos wieder übertreffen und somit 11,5 Prozent mehr verkaufen zu können als 2020. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Unternehmen am Montag vorlegten. Zusammen bilden sie den weltweit fünftgrößten Autokonzern.

ROUNDUP: Großbritannien beginnt Impfungen mit zweitem Corona-Mittel

OXFORD/LONDON - Im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie setzt Großbritannien nun zwei Impfmittel ein. Am Montag wurde der 82 Jahre alte Dialyse-Patient Brian Pinker aus Oxford in der dortigen Uniklinik als erster mit dem heimischen Vakzin der Uni Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca geimpfte, wie der britische Gesundheitsdienst NHS mitteilte.

Tesla liefert 2020 halbe Million Fahrzeuge aus

PALO ALTO - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im letzten Quartal des Jahres so viele Autos ausgeliefert wie noch nie. Mit einem Absatz von 180 570 Autos wurde der bisherige Rekordwert von knapp 140 000 aus dem dritten Quartal noch mal deutlich übertroffen. Auf Jahressicht konnte Tesla den Absatz um 36 Prozent auf 499 550 Autos steigern und damit das selbst gesteckte Ziel von einer halben Million ausgelieferter Fahrzeuge so gut wie erfüllen. Tesla hat in diesem Jahr die Produktion des etwas billigeren Modells 3 hochgefahren und konnte daher die Zahl der Auslieferungen deutlich steigern.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Bundesregierung verteidigt europäische Impfstoff-Beschaffung -Teledyne will US-Wärmebildkamera-Spezialisten Flir Systems kaufen -ROUNDUP 2: 'Ehrlich machen' - Bei der Rente kocht heikler Richtungsstreit hoch -ROUNDUP: Kritik an Impfstrategie der Regierung - SPD und FDP rufen Merkel -Minister geht von zügiger Entscheidung über Tesla-Fabrik aus -Auch Argentinien lässt Corona-Impfstoff von Astrazeneca zu -Audi-Chef gegen weitere staatliche Förderung für Autofirmen -Bombardier erwartet keinen Einschnitte nach Alstom-Übernahme -Astrazenca-Impfstoff: EU-Arzneimittelagentur will sorgfältige Prüfung -Spahn hofft auf schnelle Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs -Indien gewährt erstmals zwei Corona-Impfstoffen Notfallzulassung -Ein bisschen weniger Boom - Druck auf Immobilienmärkte könnte sinken -ROUNDUP/BER-Betreiber: Weg zur Normalität weiter als gehofft -Schulze fordert Discounter zum Verkauf von Mehrwegflaschen auf -Neue Chefin bei Pfeiffer Vacuum -Sancho beendet Torflaute: BVB schöpft neuen Mut für schweren Januar -Flixbus rechnet nicht mit schnellem Hochlauf -ADAC: Benzin und Diesel zu Jahresbeginn etwa 6 Cent teurer -Appelrath Cüpper gerettet - Insolvenzverfahren abgeschlossen -Entwicklungsminister: Internetkonzerne sollten Impfungen finanzieren -ROUNDUP: Österreich verlängert Lockdown bis 24. Januar - Kein Freitesten -Bundesnetzagentur verhängt Bußgelder wegen unerlaubter Telefonwerbung -Investor will insolventen Lebensmittellieferanten Getnow retten

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha