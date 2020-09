Drägerwerk: Aktie nach Stornierung von Regierungsauftrag weiter unter Druck – Keine neue Lieferung von Beatmungsgeräten

Nach dem kurzen Versuch einer Erholung geht es heute für die Drägerwerk-Aktie weiter bergab. Es wirkt immer noch die gestern bekannt gegebene Nachricht nach, dass der Konzern die Bundesregierung nicht weiter mit Beatmungsgeräten beliefern wird.

Statt die vereinbarten 10.000 Geräte zu liefern, bleibt es bei 1557 Maschinen, teilte der SDax -Konzern am Donnerstag in Lübeck mit. Darauf haben sich Drägerwerk und die Regierung „unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Entwicklung der Pandemie in Deutschland und anderen Ländern“ geeinigt. Die Jahresprognose lässt das Unternehmen jedoch unverändert. Die Aktie war bereits im gestrigen Handel nach der Ankündigung um über 4 Prozent gefallen und liegt heute mit 1,6 Prozent im Minus bei 66,70 Euro.

