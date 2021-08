DRÄGERWERK - Jetzt wird es ernst

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz - WKN: 555063 - ISIN: DE0005550636 - Kurs: 72,100 € (XETRA)

In der jüngsten Analyse vom Montag (DRÄGERWERK - Topformation droht) hat der Kollege Alexander Paulus das bärische Szenario einer SKS-Topbildung vorgestellt. Diesem ist die Aktie mit dem Kursrutsch der letzten Tage nun einen Schritt nähergekommen. Das Papier rutscht bis an die zentrale Unterstützungszone bei 71,40 - 72,20 EUR zurück, wo auch die horizontale Nackenlinie der SKS liegt. Die Bullen sind nun arg in Bedrängnis.

Kommt das Verkaufssignal?

Noch ist kein Verkaufssignal aktiviert worden. An der zentralen Unterstützungszone bei 71,40 - 72,20 EUR könnte es kurzfristig zu Stabilisierungsversuchen und Gegenbewegungen nach oben hin kommen. Antizyklische Trader könnten hier Long-Chancen im sehr kurzfristigen Zeitfenster für einige Stunden spekulieren.

Allerdings überwiegt mit dem Schwung der Verkaufswelle die Gefahr eines baldigen Durchrutschens nach unten. Fällt der Wert unter 71,40 EUR auf Stunden- und Tagesschlusskursbasis zurück, wird die SKS als Topformation vollendet. Dann entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis 65,85, 63,11 und ggf. 60,70 EUR. Kaufsignale entstehen weiterhin erst oberhalb von 79 EUR.

Fazit: Das kurzfristige Bild ist mit der Verkaufswelle in dieser Woche leicht angeschlagen, Verkaufssignale fehlen aber noch. Sollte der zentrale Support bei 71,40 - 72,20 EUR jedoch gebrochen werden, könnten mit der Aktivierung einer Topbildung Spekulationen auf fallende Kurse interessant werden.

Drägerwerk Vz Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)