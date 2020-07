DRÄGERWERK (Update) - Kursziel erreicht

Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz - WKN: 555063 - ISIN: DE0005550636 - Kurs: 87,200 € (XETRA)

Die Aktien des Medizintechnik-Herstellers wurden am 15. Juni ("DRÄGERWERK - Die Käufer kommen zurück") mit einem bullischen Setup vorgestellt (Pfeil türkis im Tageschart unten). In der vergangenen Woche wurde dann in diesem Artikel das Kursziel präzisiert ("Der Bereich um 75/76 EUR fungiert aktuell als ultra-kurzfristige Unterstützung, darunter wäre am EMA50 mit Kaufinteresse zu rechnen. Oberhalb dieser Marken ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts. Die nächsten Ziele liegVorlagenen im Bereich 84 bis 86 EUR, danach der Bereich um 88 EUR. Rücksetzer unter 75 EUR beziehungsweise unter 72 EUR wären erste klare Warnsignale für die Käufer.")

Die 75 EUR-Marke wurde seitdem nicht unterboten, im Zuge des jüngsten Aufwärtsschubes der vergangenen beiden Tage wurden dann wie favorisiert sämtliche der genannten Kursziele auf der Oberseite abgearbeitet. Glückwunsch an diejenigen, die hier dabei waren.

Wie ist die aktuelle Chartlage einzustufen?

Seit der Analyse vom 15. Juni hat die Drägerwerk-Aktie mehr als 30 % zulegen können. Damit steigt natürlich zunächst die Wahrscheinlichkeit von größeren Gewinnmitnahmen in den kommenden Handelstagen. Eine direkte Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich um 100 bis 105 EUR kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.

Die Aktie hat ihre kurzfristigen Kursziele allerdings erst einmal abgearbeitet. Für einen Neueinstieg auf der Long Seite kommt das aktuelle Niveau daher nicht mehr in Frage. Hier sollte im Minimum ein Rücksetzer an den Unterstützungsbereich um 7 5,00 EUR abgewartet werden. Erst darunter trübt sich das Chartbild wieder deutlich ein.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Drägerwerk Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)