DZ Bank belässt BMW auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro je Aktie belassen. BMW sollte von seiner fru?hzeitigen Fokussierung auf das Thema Nachhaltigkeit sowie auf das Premium-Segment profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sieht er bei der E-Mobilität Wettbewerbsvorteile auf Seiten von BMW. Für die Autoindustrie gebe es Licht am Ende eines langen kurvenreichen Tunnels./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 09:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 09:26 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.