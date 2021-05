DZ Bank belässt Leoni auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 9 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Leoni auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 9 Euro belassen. Zwar sei das erste Quartal des Autozulieferers besser verlaufen als gedacht, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie nachhaltigkei diese Entwicklung sei, müsse sich aber noch in den kommenden Quartalen zeigen. Wegen der hohen Abhängigkeit des Konzerns von Europa und mit Blick auf die angespannte Finanzlage bleibt der Experte lieber weiter an der Seitenlinie./tav/he

