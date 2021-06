DZ Bank belässt SAP auf 'Halten' - Fairer Wert 123 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach der Sapphire-Now-Analystenkonferenz auf "Halten" mit einem fairen Wert von 123 Euro belassen. Analyst Armin Kremser schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer durchweg positiven Veranstaltung, allerdings ohne nennenswerte Neuerungen strategischer Art. Kurzfristig seien die operativen Margen weiter gedämpft. Der Experte sieht daher noch keine Aufbruchsstimmung fu?r die Aktien des Software-Entwicklers./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 14:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 14:30 / MESZ

