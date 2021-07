DZ Bank hebt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec auf 167,70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen von 138 auf 167,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Trend starker Quartalszahlen dürfte sich auch im dritten Geschäftsquartal fortgesetzt haben, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem in China und Südkorea liefen die Geschäfte des Herstellers von Medizintechnik gut. Nach einem Ende der Pandemie sollten die Vertriebsaufwendungen aber wieder steigen, was die Ebit-Entwicklung dann wohl wieder bremsen werde./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 11:24 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 11:30 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.