DZ Bank hebt fairen Wert für Encavis auf 20,20 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Encavis von 20,10 auf 20,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erneuerbare-Energien-Produzent dürfte weiterhin von der weltweit steigenden Nachfrage nach "grünem Strom" profitieren, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem in Europa sollten die neuen Klimaziele helfen. Die neue Bundesregierung dürfte zudem Schwung in die Genehmigungsverfahren auf dem Heimatmarkt bringen und weitere positive Faktoren wie E-Mobilität vorantreiben./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 07:57 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 08:07 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.