DZ Bank hebt fairen Wert für Fielmann auf 65 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann von 64 auf 65 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Brillen zur Korrektur von Sehfehlern hätten den Charakter eines Produkts mit relativ hohem Beratungsbedarf, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gegensatz zu anderen Branchen dürfte die Covid-19-Krise daher im Optik-Einzelhandel keinen Online-Boom ausgelöst haben. Allerdings dürften Verbraucher einige Schritte der "Customer Journey", so etwa die dreidimensionale Brillenanprobe, zunehmend mithilfe von Apps ausführen. Mit dem Omnichannel-Ansatz und den eigenen App-Entwicklungen sieht Maul die Optikerkette in diesem Umfeld allerdings gut aufgestellt./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 10:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 10:23 / MESZ

