DZ BANK – Prosus testet, investiert und skaliert den Internetboom

Die Verlagerung vieler Lebensbereiche aus der analogen in die digitale Welt ist ein Megatrend. Vom Internetboom profitiert Prosus . Die Niederländer sind an dem Internetgiganten Tencent beteiligt und haben auch sonst vielversprechende Firmen im Portfolio.

Schwerpunkt Tencent

Auch wenn es in den vergangenen 25 Jahren bereits tiefgreifende Veränderungen gab, ist der Wandlungsprozess längst nicht abgeschlossen. Die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, kommunizieren und uns unterhalten lassen, verschiebt sich immer mehr ins Internet. Wir gehen davon aus, dass Prosus weiterhin von diesem Trend profitieren wird.

Die niederländische Gesellschaft wurde 2019 vom südafrikanischen Konzern Naspers an die Börse gebracht, der weiterhin größter Anteilseigner (73%) ist. Er hatte darin seine ausländischen Internetbeteiligungen ausgegliedert. Dazu gehört eine Beteiligung von 31% an der Tencent Holdings. Der Gigant verfügt in Asien, insbesondere in China, über starke Marktpositionen in vielen Bereichen des Sektors Internetdienstleistungen (u.a. Messenger, Gaming, Social Media). Außerdem hat die Tochter ein eigenes, sehr beachtliches Beteiligungsportfolio aufgebaut, in dem sich eine Reihe von großen Firmen befinden (z.B. JD.Com, Spotify, Tesla, Pinduoduo, Uber).

Tencent ist die mit Abstand größte Position im Prosus-Portfolio. Darin sehen wir auf der einen Seite Chancen, die sich aus den positiven Perspektiven dieser Internetgröße ergeben. Auf der anderen Seite hat Prosus dadurch eine große Abhängigkeit von diesem Wert, was einen Risikofaktor darstellt. Er wird aus unserer Sicht allerdings dadurch gemindert, dass die Beteiligung an Tencent vom Markt mit einem Discount gehandelt wird. Die gesamte Marktkapitalisierung von Prosus liegt etwa 30% unter dem aktuellen Börsenwert des eigenen Tencent-Anteils.

Aber auch sonst vielversprechendes Portfolio

Prosus hat aber nicht nur Tencent zu bieten. Der Konzern ist als strategischer Investor aktiv und beteiligt sich an E-Commerce-Geschäftsmodellen. Diese sollen dann mit finanzieller Unterstützung langfristig weiterentwickelt werden. Mit dieser Testen-Investieren-und-Skalieren-Strategie hat der Konzern unserer Einschätzung nach bereits ein aussichtsreiches Portfolio aufgebaut. Täglich nutzen weltweit Hunderte Millionen Menschen die Dienstleistungen und Angebote der Töchter und Beteiligungen. Beispiele sind der Betreiber von lokalen Online-Marktplätzen OLX Group, Essenslieferdienste aus Lateinamerika (ifood) und Indien (Swiggy) sowie der Bezahldienst PayU. Zum Portfolio gehören ferner Beteiligungen an dem russischen Internetkonzern Mail.ru (Anteil 27%) und dem in Deutschland firmierenden Lieferdienst Delivery Hero (Anteil 21%).

Bei seinen Aktivitäten als Venture-Kapital-Geber liegt der Fokus von Prosus auf Online-Marktplätzen, Lieferdiensten für Essen, Bezahllösungen/Fintech, Bildung, Gesundheit und Reisen. Diese strategische Ausrichtung ist aus unserer Sicht sinnvoll, weil in diesen Bereichen der Digitalisierungstrend mit der Verlagerung ins Internet noch längst nicht ausgereizt ist. Das gilt gerade für die asiatischen und südamerikanischen Märkte. Positiv sehen wir zudem die bislang abgelieferte „Leistung“. Prosus hat bei seinen Investmentaktivitäten in den vergangenen Jahren ein gutes Händchen bewiesen. Das ist zwar keine Garantie, dass man auch künftig den richtigen Riecher hat, und entsprechende Rückschläge stellen einen potenziellen Risikofaktor dar. Die Expertise sowohl von Prosus als auch die der Mutter Naspers sehen wir jedoch als Pluspunkt. Außerdem fährt das Management eine umsichtige Investitionspolitik und zahlt nicht jeden Preis. Das ist in dem aktuellen Umfeld jedoch angesichts der hohen Bewertungen eine Herausforderung. Deshalb investiert Prosus seit einiger Zeit durch Aktienkäufe verstärkt in sich selbst und erwirbt zudem Anteile an Naspers. Darin könnte man einen Kritikpunkt sehen, weil es derzeit offensichtlich an Anlagealternativen mangelt. Vor dem Hintergrund des hohen Discounts zum Net Asset Value (NAV) sehen wir darin jedoch eine sinnvolle Vorgehensweise.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Prosus

Eine interessante Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine breite Auswahl an entsprechenden Produkten der DZ BANK auf den Basiswert Prosus N.V. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 24.06.2022 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 8% zum Kurs der Aktie der Prosus N.V. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 120,00 EUR begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Prosus N.V. an der Börse Euronext Amsterdam am 17.06.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 120,00 EUR.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.06.2022 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Prosus N.V. am 17.06.2022 auf oder über 120,00 EUR liegen wird.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 26.02.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion