DZ BANK – Vonovia trotzt Corona

Nur wenige Mieter in Not

Der wirtschaftliche Shutdown aufgrund der Corona-Krise hat bislang nicht zu nennenswerten Mietausfällen bei Vonovia geführt. Deutschlands größter Wohnungsverwalter meldete, dass vorerst nur etwas mehr als 3.500 Mieter wegen finanzieller Probleme um Mietstundungen gebeten haben. Das entspricht gerade einmal rund 1% des gesamten Kundenportfolios. Darüber hinaus zeigt sich das Preisniveau am Markt bisher stabil.

Wie erachten das Geschäftsmodell als weitgehend resistent gegen die Corona-Krise. Im Gegensatz zu Gewerbeimmobilien sollten sich die Preise am Markt für Wohnimmobilien stabil entwickeln, da der zugrunde liegende Trend der Urbanisierung aus unserer Sicht nach wie vor intakt ist. Der vermehrte Zuzug in Großstädte und Metropolregionen dürfte in Zukunft anhalten, weil diese mit ihrer Infrastruktur und den Angeboten in den Bereichen Arbeit, Versorgung, Gesundheit und Kultur für viele Menschen attraktiv bleiben. Die Nachfrage nach Wohnraum in den Städten sollte daher auf hohem Niveau bleiben. In diesem Bereich des Immobilienmarktes ist Vonovia durch die guten Lagen seiner Liegenschaften vielversprechend positioniert.

Solides erstes Quartal

Vor diesem Hintergrund sehen wir gute Chancen, dass Vonovia den positiven Ergebnistrend langfristig fortsetzen kann. Zuletzt berichtete der Konzern über einen soliden Jahresauftakt. Mieteinnahmen und Gewinne stiegen erneut. Dazu trugen unter anderem auch Zukäufe bei, das Unternehmen ist aber auch organisch gewachsen. Ebenfalls erfreulich ist die nach wie vor sehr geringe Leerstandsquote von 2,8%. Positiv bewerten wir zudem die anhaltenden Investitionen in den Bestand sowie in neue Liegenschaften für Vermietung und Verkauf. Damit stärkt der Konzern sein Geschäftsmodell und sichert sich Wachstumschancen. Zugleich kann sich die Gesellschaft zu günstigen Konditionen Geld am Kapitalmarkt beschaffen. Der Verschuldungsgrad lag Ende März mit 43% im Zielkorridor von 40% bis 45%, was wir aus bilanztechnischer Sicht als vernünftig bewerten.

Risiken für die Geschäftsentwicklung sehen wir in einem regulatorisch bedingt begrenzten Spielraum für Mietsteigerungen („Mietendeckel“ u. Ä.). Ähnliches gilt für die aktuellen Rahmenbedingungen wegen Corona. Vonovia verzichtet bis auf Weiteres auf Mieterhöhungen durch die Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete, was langfristig aber ein Pluspunkt bei der Reputation sein kann.

Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass ein marktbedingter Rückgang der Immobilienwerte zu einer nicht liquiditätswirksamen Abwertung des Portfolios führt. Ferner sind eventuelle Kapitalmaßnahmen denkbar, um die weitere Expansion in Deutschland und Europa voranzutreiben, was zu einem Verwässerungseffekt führen kann. Nicht ausschließen können wir längerfristig höhere Refinanzierungskosten bei Fremdkapital. Zwar dürfte das allgemeine Zinsniveau wegen der Corona-Krise durch geldpolitische Maßnahmen noch auf längere Zeit auf einem niedrigen Niveau bleiben. Falls sich das Umfeld in der Immobilienlandschaft durch größere Mietausfälle deutlicher verschlechtern sollte, besteht jedoch das Risiko steigender Risikoaufschläge.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Vonovia

Eine interessante Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine breite Auswahl an entsprechenden Produkten der DZ BANK auf den Basiswert Vonovia SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 23.06.2021 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 11% zum Kurs der Aktie der Vonovia SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 48,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Aktie der Vonovia SE an der Börse Xetra Frankfurt am 16.06.2021 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 48,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis (1,00) bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wenn die Lieferung von Aktien des Basiswerts erschwert oder unmöglich ist, kann die Rückzahlung auch zu einem entsprechenden Abrechnungsbetrag erfolgen. Dieser entspricht dem Ergebnis der Formel (Referenzpreis x Bezugsverhältnis). Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien der Vonovia SE am Rückzahlungstermin unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 23.06.2021 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Vonovia SE am 16.06.2021 auf oder über 48,00 Euro liegen wird.

Risikobeschreibung

Stand: 15.05.2020

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion