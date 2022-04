E.ON - Wehe, wenn jetzt Käufe ausbleiben

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 10,195 € (XETRA)

Als eine der bis weit in das neue Jahr stabilsten DAX-Aktien kam auch die Aktie von E.on nach einer Topbildung unterhalb des Widerstands bei 12,54 EUR ins Straucheln und brach in einer steilen Verkaufswelle bis 9,71 EUR ein.Dieses Tief von Anfang März wurde zum Ausgangspunkt für eine steile Erholung, die sogar schon kurz über den Widerstand bei 10,81 EUR reichte. Allerdings versagten den Bullen zuletzt die Kräfte und die Aktie vollzog eine weitere Korrektur in Form eines breiten Abwärtstrendkanals. Dieser führte bereits vorige Woche unter den zentralen Support bei 10,22 EUR und generierte damit ein Verkaufssignal, ehe eine leichte Erholung begann.

Dieser Anstieg wurde gestern klar gekontert und damit die Fortsetzung des Abverkaufs begonnen. Unter 10,06 EUR dürfte dieser jetzt bis 9,71 und 9,62 EUR führen. Sollte dort eine Bodenbildung ausbleiben, dürfte die Aktie direkt weiter bis 9,25 EUR einbrechen, ehe dort eine Trendwende einsetzen kann.

In der aktuellen Situation wäre dagegen erst der dynamische Anstieg über 10,61 EUR und damit ein klarer Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal ein bullisches Zeichen. In diesem Fall wäre eine Erholung bis 10,81 und darüber erneut bis 11,20 EUR zu erwarten.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)