 Earnix begrüßt den Branchenveteranen Craig Conway im Vorstand des Unternehmens

Conway bringt umfassende Erfahrung im Aufbau milliardenschwerer Marktführer mit

Earnix, ein globaler Anbieter von fortschrittlichen KI-gesteuerten Rating-, Preisgestaltungs- und Produktpersonalisierungslösungen für Versicherer und Banken, hat heute die Ernennung von Craig Conway zum Mitglied des Vorstands bekannt gegeben.

Conway führte als President und CEO bereits mehrere Technologieunternehmen zum Erfolg, darunter PeopleSoft, One Touch Systems und TGV Software. Unter seiner Führung wurde PeopleSoft zum weltweit zweitgrößten Anbieter von Unternehmenssoftware. Darüber hinaus war er in leitenden Positionen tätig, unter anderem als Executive Vice President bei der Oracle Corporation.

Derzeit ist Conway im Vorstand von Salesforce.com, Nutanix, Sitecore und IFS. Außerdem war er als Executive Chairman für Guidewire tätig und führte das Unternehmen 2012 zum Börsengang. Conways tiefgreifende Marktexpertise und seine langjährige Erfahrung als einflussreicher Vorsitzender, Vorstandsmitglied und leitender Angestellter werden die Führungsposition von Earnix bei geschäftskritischen Systemen für globale Versicherer und Banken stärken.

„Wir sind begeistert, dass Craig, eine anerkannte Führungspersönlichkeit in der Technologiebranche, unserem Vorstand beitritt“, sagte Udi Ziv, CEO von Earnix. „Seine weltweite Reputation sowohl als Führungskraft als auch als Vorstandsmitglied, zusammen mit einem reichen Kenntnisschatz speziell in der Versicherungsbranche, sind Garanten dafür, dass Earnix seine Marktpräsenz in bestehenden Vertikalen aggressiv ausbauen und neue Wachstumsmöglichkeiten verfolgen wird.“

„Earnix baut derzeit ein branchenführendes Unternehmen in der neuen Welt der Preisgestaltung, Bewertung und Personalisierung für Versicherungsunternehmen, Banken und Fintech-Unternehmen auf“, so Erel Margalit, Chairman von Earnix und Gründer von JVP. „Craig bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Identifizierung neuer Technologietrends und der erfolgreichen Positionierung von Unternehmen mit, die sich zu wachstumsstarken Startups und milliardenschweren Marktführern entwickeln können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Craig, während wir diese Produktführungsposition in den USA, Europa und auf der ganzen Welt in eine internationale Geschäftsführerschaft umsetzen.“

Im Laufe seiner bemerkenswerten und erfolgreichen Karriere in der Technologiebranche wurde Conway unter anderem von der Zeitschrift Business Week als einer der 25 besten Manager anerkannt, von der Computer Business Review zu den zehn einflussreichsten Personen in der Hightech-Branche gezählt und von der Zeitschrift NetworkWorld in die Liste der fünfzig einflussreichsten Personen im Netzwerkbereich aufgenommen. Conway ist Absolvent der State University of New York in Brockport, wo er einen Bachelor of Science in Computerwissenschaften und Mathematik erhielt.

„Earnix befindet sich an einem entscheidenden Punkt seiner Entwicklung“, erklärte Craig Conway, Vorstandsmitglied bei Earnix. „Seine KI-Rating-Pricing-Personalisierung ist die fortschrittlichste in der Versicherungsbranche, und inzwischen melden viele Branchen denselben Bedarf an dieser hochentwickelten Fähigkeit. Sie wird bald eine unverzichtbare Voraussetzung für Banken, Vermögensverwaltungen und andere Fintech-Unternehmen sein.“

###

Über Earnix

Earnix ist ein führender Anbieter geschäftskritischer Systeme für globale Versicherer und Banken. Mithilfe von Earnix können die Kunden Preise und personalisierte Produkte anbieten, die intelligenter, schneller und sicherer und mit den Unternehmenszielen konform sind. Die Kunden von Earnix erstellen mehr als 1,4 Milliarde Angebote pro Jahr und profitieren dabei von systematisierten und unternehmensweiten Geschäftsvorteilen mit ultraschneller Investitionsrentabilität. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 setzt sich Earnix an sieben Standorten weltweit für Innovationen ein. Näheres erfahren Sie unter: earnix.com.

Nehmen Sie mit Earnix Kontakt auf über Twitter, LinkedIn und Facebook. Lesen Sie den Earnix Blog.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211207006167/de/

Jena Murphy

pr@earnix.com



1 617-953-5833