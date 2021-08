Eatons Vehicle Group stellt komplettes Portfolio an Differentialen für elektrifizierte Fahrzeuge vor

Wie das Energiemanagement-Unternehmen Eaton heute bekannt gab, hat seine Vehicle Group ein umfangreiches Sortiment an Spezialdifferenzialen für elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt gebracht, die eine vergleichbare Leistung bieten wie herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE). Der Markt für Personenkraftwagen stellt zunehmend auf elektrifizierte Fahrzeuge (EV) um, und Eaton verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um die von EV-Herstellern benötigten Lösungen zu liefern.

Die Differenziale des Traction-Control-Sortiments von Eaton sorgen für bessere Traktion bei widrigen Bedingungen wie Schnee und Schlamm sowie für mehr Stabilität beim Schleppen. Als globaler Zulieferer verfügt Eaton über umfassende Kenntnisse der Fahrzeugdynamik und der Sicherheitsstandards sowie über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Automobilherstellern bei der Integration von Differenzialen in neue Fahrzeugplattformen. Eaton liefert seit 2015 Differentiale für den Elektrofahrzeugmarkt.

„Eaton führt eine Gesamtsystemanalyse durch, bei der modernste Werkzeuge und firmeneigenes Know-how zum Einsatz kommen, um ein Differenzial für elektrifizierte Fahrzeuge zu entwickeln, das auf optimale Effizienz, Zuverlässigkeit und Fertigung ausgelegt ist“, so Brent Pawlak, Business Unit Leader, der Vehicle Group von Eaton. „Wir arbeiten auf Anfrage auch mit OEM zusammen, um ein Differential gemäß individuellen Spezifikationen und Anforderungen zu entwerfen und zu entwickeln, einschließlich Drehmomentstufen, Arbeitszyklen, Ermüdung und Größenanforderungen, da Elektrofahrzeuge häufig kompakte Komponenten und einzigartige Drehmomenteigenschaften erfordern, die in elektrifizierte Antriebsstränge integriert werden können.“

Eaton bietet ein komplettes Sortiment an Differenzialen für elektrifizierte Fahrzeuge an, darunter automatische Sperrdifferenziale, automatische Verriegelung und elektronisch schaltbare Sperrdifferenziale. Jedes Differenzial ist hoch entwickelt, getestet und für eine Vielzahl von Anwendungen zur Traktionskontrolle validiert. Die Überprüfung der Leistung erfolgt in Eatons Proving Ground Testzentrum in Marshall, Michigan, das über mehr als 600 Hektar an Testeinrichtungen und Strecken verfügt.

Eaton’s Traction Control-Lösungen beinhalten:

Truetrac® – Das schraubenförmige Sperrdifferenzial maximiert die Traktion der Räder und verbessert die Fahr- und Handlingeigenschaften. Leicht integrierbar in kompakte Bauräume, mit hoher Leistungsdichte.

ELocker® – Sorgt für maximale Flexibilität des Antriebsstrangs. Fahrer können per Knopfdruck von einer vollständig geöffneten auf eine vollständig gesperrte Achse umschalten, oder die Funktion kann in das Fahrzeug integriert werden (automatische Verriegelung). Hohe Drehmomentkapazität und Reichweite, mit kompakten Designs für den Einsatz in Elektrofahrzeugen (EV).

IntelliTrac™ – Das intelligente, elektronisch gesteuerte Sperrdifferenzial ist vollständig in das Fahrzeug integriert und bietet sofortige Reaktion und optimierte Fahrzeugleistung unabhängig von Geschwindigkeit oder Traktionsbedingungen.

MLocker® – Automatisches, mechanisches Sperrdifferenzial, das dem Fahrer die beste Traktion seiner Klasse bietet, ohne dass Tasten, Schaltknöpfe oder andere Eingriffe seitens des Fahrers erforderlich sind. Optimiert die Schlepp- und Offroad-Leistung bei geringen Integrationskosten.

Posi® – Sperrdifferenzial, das automatisch den Schlupf der Räder verhindert, bevor das Fahrzeug anfahren kann. Mühelos in die meisten Achskonstruktionen integrierbar und auf die Anwendungsanforderungen abstimmbar.

Open – Kompaktes, offenes Differenzial, das eine kostengünstige Lösung für die Steuerung des Drehmoments zwischen linkem und rechtem Rad ermöglicht.

Eaton engagiert sich dafür, die Lebensqualität und die Umwelt mit Energiemanagement-Technologien und Services zu verbessern, die sicherer, zuverlässiger und effizienter sind. Wir bieten nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, dass unsere Kunden die Versorgung mit elektrischer, hydraulischer und mechanischer Energie sicherer, effizienter und zuverlässiger verwalten können. Die Umsatzerlöse von Eaton betrugen 17,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020, und wir verkaufen unsere Produkte an Kunden in über 175 Ländern. Wir beschäftigen gegenwärtig rund 85.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com

