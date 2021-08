Eckert & Ziegler: Aktie kennt vorerst weiterhin kein Halten – jetzt auf Nummer sicher gehen und Gewinne mitnehmen?

Die Papiere von Eckert & Ziegler setzen ihren Höhenflug auch in der neuen Woche fort und schrauben ihren Rekord auf 130,80 Euro hoch – die Aktie gewann als bester Wert im Nebenwertindex SDax zwischenzeitig dreieinhalb Prozent. Allein in diesem Jahr hat sich der Kurs des Medizin- und Strahlentechnikunternehmens fast verdreifacht.

Inzwischen gibt es aber auch mahnende Stimmen, die die Kurssteigerungen für nicht mehr angemessen halten. So äußerten sich etwa die Autoren der Bernecker-Börsenbriefe schon Ende vergangener Woche kritisch und merkten an, Eckert & Ziegler sei zwar ein Top-Unternehmen, das Kurs/Gewinn-Verhältnis sei vorerst aber überdreht – auch weil im Gewinn Sondereffekte durch den Verkauf der Tumorsparte lägen. Die Bernecker-Autoren prognostizieren eine deutliche technische Korrektur.

onvista-Redaktion: Eckert & Ziegler bleibt ein Top-Unternehmen, die jüngsten Zahlen bestätigen den starken Kurs, auf dem der Konzern sich derzeit befindet. Ein Geheimnis an der Börse ist das jedoch schon lange nicht mehr und die anhaltende Rally der letzten Monate schiebt das Chance/Risiko-Verhältnis in ein ungünstigeres Verhältnis. Die Aktie ist zunehmend überbewertet, wie auch das KGV von 80 im Branchen-Vergleich von 34 zeigt. Gewinnmitnahmen und eine charttechnische Korrektur werden somit zunehmend wahrscheinlicher. Ein Einstieg bietet sich derzeit nicht unbedingt an – defensive Anleger, die die Rally der letzten Monate mitgenommen haben, machen mit Gewinnmitnahmen nichts falsch.

