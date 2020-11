Ein weiterer erfolgreicher Start des Studienjahres bei ISAE-SUPERO

Das vielfältige Kursangebot bei ISAE-SUPAERO zieht wieder einmal eine sehr große Zahl von Studenten an. Die Studentenzahl ist dieses Jahr um 11% vor allem in den Programmen der Bereiche Maschinenbau, Master und Advanced Master gestiegen.

Das Maschinenbau-Studium ist ein Erfolg und umfasst derzeit 30 Studenten. Es stellt einen ersten Schritt in die Luft- und Raumfahrtindustrie dar, ist jedoch nicht darauf beschränkt, da 36% der Studenten in den Feldern Energie, Automobil und Schienentransport arbeiten.

Ein sprunghafter Anstieg bei der Studentenrekrutierung dieses Jahr

Die hohe Qualität und die Zahl der genommenen Studenten von ISAE-SUPAERO wurden wieder einmal bestätigt. Die Hochschule ist mit 189 Studenten dieses Jahr weiterhin der drittgrößte MinesPont-Rekrutierer.

Zudem haben sich 39 ‚polytechniciens‘ (Polytechniker) für ISAE-SUPAERO entschieden - die höchste Zahl seit der Gründung. Darüber hinaus stieg auch die Zahl der Studenten, die einen Doppelabschluss anstreben und die von Auslandsuniversitäten oder französischen Partneruniversitäten (Science Po Paris, HEC) kommen. Außerdem begannen sechs neue Studenten das Studienjahr.

Hinsichtlich der Master hat ISAE-SUPAERO 50% mehr Studenten für seinen Luftfahrt-Maschinenbau-Master mit 129 Studenten, von denen 26% weiblich sind, gewonnen. Die Hälfte dieser Studenten kommt aus Europa und die andere Hälfte stammt aus anderen Teilen der Welt, vor allem aus Asien.

Die Einschreibung internationaler Studenten wurde durch COVID-19 nicht beeinflusst. Es schrieben sich sogar noch mehr Studenten ein, was die globale Attraktivität von ISAE-SUPAERO bestätigt.

Eine neue Organisation ermöglichte den erfolgreichen Start des Studienjahres trotz aller gesundheitlichen Herausforderungen.

Studenten des ersten Jahres nahmen persönlich am Beginn des Studienjahres teil, um sich an einer Reihe von Aktivitäten zu beteiligen, die ausgerichtet waren, um den Campus und die Umgebung zu entdecken. Die Studenten des zweiten und dritten Jahres waren hingegen eingeladen, an einem Bildungsangebot bezüglich Vorstellungsgesprächen teilzunehmen.

Master- und Advanced Master-Studenten schlossen sich einen Monat später an, um die Ankunft der ausländischen Studenten vor dem Hintergrund von COVID-19 zu ermöglichen. 10% der Studenten, die ihr Visum nicht rechtzeitig erhalten konnten, wurden Fernstudiumkurse angeboten.

Fokus auf dem Advanced-Masters-Programm

„Advanced Master“ ist die Bezeichnung einer Spezialisierung der Conférence des Grandes Ecoles (der Top-Ranking-Hochschulen Frankreichs für Maschinenbau). Ihr rigoroses Akkreditierungsverfahren stellt die Qualität des Programms sicher. Die Luft- und Raumfahrtindustrie sucht nach Ingenieuren und Managern, die in der Lage sind, komplexe und technische Projekte zu leiten. 500 Studenten haben sich beworben, 90 wurden vorausgewählt und 30 Studenten haben insgesamt einen Platz errungen.

