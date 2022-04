Eine Aktie, die sich ver-100-facht: Kaufen oder nicht?

Du siehst eine Aktie, die sich ver-100-facht hat. Grundsätzlich gibt es einige Kandidaten, auf die das zumindest zwischenzeitlich mal zutraf. Netflix, Mercadolibre, Amazon oder Shopify: Zwar sind sie eine Seltenheit, aber es gibt sie in Summe doch.

Wie reagieren Investoren richtig, wenn sie eine Aktie sehen, die sich bereits ver-100-facht hat. Natürlich ist es keine Frage, die wir allgemeingültig beantworten können. Allerdings sehe ich einen guten Grund, weshalb gerade diese Aktien für Foolishe Investoren besonders interessant sein können.

Eine Aktie, die sich ver-100-facht: Darum vielleicht kaufen!

Es gibt wirklich eine Menge Fragen, die man noch beantworten muss. Zum Beispiel, ob die Bewertung nicht zu teuer ist. Oder ob der Gesamtmarkt noch ergiebig ist. Oder, oder, oder. Allerdings gibt es eine sehr wichtige, entscheidende Erkenntnis, die Foolishe Investoren gewinnen können: Diese Investitionsthese ist bereits aufgegangen. Vielleicht über viele Jahre, in der Regel sogar über Jahrzehnte. Aber es hat zu einer funktionierenden Wertsteigerung, zu Wachstum und nicht selten auch Profitabilität geführt.

Insofern sind diese Aktien, die sich ver-100-facht haben, durchaus interessant. Sie besitzen wachstumsstarke Geschäftsmodelle in Megatrend-Märkten. Ja, sie sind nicht selten sogar die Platzhirsche in ihren Märkten und haben sich eine besondere Wettbewerbsposition herausgearbeitet. Außerdem können sie noch in der Phase eines soliden Gewinnwachstums stecken, das trotzdem noch Renditen ermöglichen kann. Selbst wenn die Aktie fundamental ein wenig teurer ist: Wirklich billig wird sie auch in der Vergangenheit nicht gewesen sein.

Auch die Chance dürfte jetzt anders sein, nachdem sich die jeweilige Aktie bereits ver-100-facht hat. Es ist ein deutlich reiferes Unternehmen, vermutlich ein Blue-Chip mit einer größeren Marktkapitalisierung. Aber trotzdem kann sich diese Aktie womöglich noch verdoppeln. Und das ist eine Rendite, die man mit einem guten Wachstumskurs und einem ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnis bei einer moderaten Bewertung anvisieren kann.

Nicht grundsätzlich meiden

Wie gesagt: Es kann Einzelfälle geben, wo diese Aktien zu teuer sind oder das Potenzial weitgehend ausgereizt erscheint. Vielleicht sucht man als Investor auch nach einer neuen Aktie, die sich ver-100-facht, das dürften diese Chancen nicht mehr beinhalten. Aber wer funktionierende Investitionsthesen in starken Märkten mit etablierten Geschäftsmodellen sucht, der kann bei solchen Aktien weiterhin einen Blick riskieren. Es gibt schließlich einen Grund für diese Performance und das ist nicht selten Erfolg. Und eine aufgegangene Investitionsthese.

