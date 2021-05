ELMOS SEMICONDUCTOR - Wenn auch sehr gut nicht gut genug ist

Elmos Semiconductor SE - WKN: 567710 - ISIN: DE0005677108 - Kurs: 35,000 € (XETRA)

Vor einer Woche berichtete ich über die Aktie von Elmos Semiconductor. Heute hat das Chipunternehmen die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentiert. Und diese fielen sehr gut aus. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten verglichen mit dem Vorjahresquartal um 20,1 % auf 77,1 Mio. EUR. Dies stellt zugleich den größten Quartalsumsatz der Firmengeschichte dar. Überproportional sprang das EBIT von 7,1 auf 12,2 Mio. EUR nach oben. Die Marge verbesserte sich von 11,0 auf 15,8 %.

Noch besser soll es laut dem Management im aktuellen Quartal laufen. Der Umsatz dürfte eine Spanne zwischen 76 und 82 Mio. EUR erreichen, die EBIT-Marge könnte weiter anziehen auf 14,5-17,5 %. Beide Zielangaben liegen nach Angaben von Elmos über der Markterwartung.

Kurstechnisch sieht man heute ein Verhalten wie bei vielen Quartalsberichten zuletzt. Es reicht nach einer guten Entwicklung der Aktie in den Vormonaten nicht aus, neue Hochs zu markieren bzw. charttechnische Kaufsignale auszulösen. Die Konsolidierung seit Februar ist intakt, es gelang nur ein kurzer Spike über den Abwärtstrend, der heute in etwa bei 35,65 EUR verläuft. Gelingt dieser Befreiungsschlag auf Schlusskursbasis, wäre das Hoch bei 37,85 EUR das erste Ziel. Ein Ausbruch über dieses Hoch stellt ein starkes Kaufsignal dar, welches Potenzial in Richtung 45,00 EUR eröffnen würde.

Zuletzt gab es einen Pullback auf den EMA50, der als Unterstützung fungiert. Ein nochmaliger Test würde Kurse um 34,00 EUR mit sich bringen. Geht es dagegen unter 32,50 EUR, könnte die Aktie in Richtung 30,80 bis 29,70 EUR korrigieren, wo sich antizyklische Manöver anbieten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 232,60 296,51 321,35 Ergebnis je Aktie in EUR 0,32 1,56 1,88 Gewinnwachstum 387,50 % 20,51 % KGV 109 22 19 KUV 2,7 2,1 2,0 PEG 0,1 0,9 Dividende je Aktie in EUR 0,46 0,51 0,52 Dividendenrendite 1,32 % 1,47 % 1,49 % *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)