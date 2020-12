ENCAVIS - Aufwärtstrend bestätigt

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 17,500 € (XETRA)

Der Betreiber von Wind- und Solarparks, Encavis, trifft mit seinem Geschäftsmodell spätestens in diesem Jahr voll den Nerv der Investoren. Denn 2020 stürzen sich die Anleger auf die Green-Energy-Stocks, also beispielsweise Aktien aus dem Bereich der regenerativen Energien. Bewertungen spielen dabei schon lange keine Rolle mehr, daher wollen wir uns in diesem Fall auch nur auf den Chart konzentrieren.

Die Aktie kam im Oktober und November nicht über die Marke von 19,00 EUR hinaus, bildete im November aber ansteigende Tiefs aus. Ein seit Juni mehrfach bestätigter Aufwärtstrend hat sich auch in den vergangenen Wochen als solide Unterstützung erwiesen. Von dieser Trendlinie aus löste sich der Wert zuletzt wieder nach oben, scheiterte in dieser Woche aber bislang am vorgeschalteten Widerstand bei 18,08 EUR.

In den kommenden Tagen könnten die Bullen einen weiteren Angriff auf diese charttechnische Hürde starten. Verläuft dieser erfolgreich, steht ein Test der Hochs bei 18,80 EUR und 18,92 EUR an, welche zusammen eine Widerstandszone bilden. Ein Ausbruch über diesen Kursbereich würde ein starkes mittelfristiges Kaufsignal auslösen, welches Potenzial bis auf 20,50 EUR eröffnen würde.

Rücksetzer wären zunächst unproblematisch, solange sie oberhalb der erwähnten Aufwärtstrendlinie verlaufen. Geht man von einem ansteigenden Dreieck aus, würde sogar eine abschließende Welle E nach unten noch fehlen, ehe der Ausbruch zur Oberseite unternommen werden sollte. Absicherungen könnten Anleger unter die beschriebene Trendlinie legen, was aktuell einem Kurslevel von rund 16,30 EUR entsprechen würde.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 273,82 286,05 336,30 Ergebnis je Aktie in EUR 0,22 0,43 0,55 KGV 79 41 32 Dividende je Aktie in EUR 0,26 0,28 0,30 Dividendenrendite 1,49 % 1,60 % 1,72 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)