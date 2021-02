ENERGIEKONTOR - Kann die Aktie wieder durchstarten?

Energiekontor AG - WKN: 531350 - ISIN: DE0005313506 - Kurs: 53,400 € (XETRA)

Die Energiekontor-Aktie befindet sich seit Monaten in einer steilen Rally. Ausgangspunkt dieser Rally war das Tief vom 16. März 2020 bei 14,05 EUR. Am 06. Januar 2021 markierte der Wert sein aktuelles Rallyhoch bei 68,20 EUR.

Seit dem Mehrjahreshoch vom 06. Januar befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel er am Freitag auf den Aufwärtstrend seit März 2020 zurück. Dort bildete sich eine bullische Reversalkerze. Heute kommt es allerdings nicht zu Anschlusskäufen. Die Aktie gibt sofort wieder nach und nähert sich dem Tief vom Freitag bei 51,40 EUR.

Neue Signale deuten sich an

Kommt es doch noch zu Anschlusskäufen an das Reversal vom Freitag, dann könnte es in Kürze zu einem Angriff auf den kurzfristigen Abwärtstrend seit 07. Januar bei heute ca. 59,90 EUR kommen. Gelingt ein Ausbruch über diesen Trend, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 80 EUR möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 51,40 EUR kommen, dann könnte es zu einer weiteren Konsolidierung in Richtung 46,40 EUR bis 46,00 EUR kommen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)