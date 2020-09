Energiekonzern RWE stellt neue Konzernspitze vor

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE treibt den geplanten Wechsel an der Führungsspitze voran.

Neuer Finanzchef werde am 1. Juli 2021 Michael Müller, teilte der Konzern am Freitag mit. Er tritt die Nachfolge von Markus Krebber (47) an, der wie angekündigt den Chefposten bei dem größten deutschen Stromerzeuger von Rolf Martin Schmitz übernehmen wird. Der 49-jährige Müller ist seit 2005 im Konzern und seit 2016 Finanzchef der Handelstochter Supply & Trading. Er soll bereits im November in den Konzernvorstand aufrücken. Zur Personalchefin habe der Aufsichtsrat mit Wirkung zum gleichen Zeitpunkt Zvezdana Seeger berufen. Die 55-Jährige war unter anderem für T-Systems, der Deutsche Post DHL Group und die Deutsche Bank tätig.