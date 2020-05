Es ist wieder 1987 für Warren Buffett und Berkshire Hathaway

Noch vor zwei Monaten befand sich der Aktienmarkt aufgrund der Angst vor den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im freien Fall. Der S&P 500-Index stürzte zwischen Mitte Februar und Ende März um 35 % ab. Dies war die tiefste Baisse seit der Großen Rezession.

Der massive Ausverkauf von Aktien brachte viele Anleger dazu, sich zu fragen, ob der berühmte Investor Warren Buffett diese Gelegenheit nutzen würde, um einige große Aktienkäufe zu tätigen - oder sogar ganze Unternehmen zu kaufen. Schließlich beendeten die Versicherungstöchter von Berkshire Hathaway das Jahr 2019 mit satten 125 Milliarden Dollar an Bargeld und US-Schatzpapieren, die für Investitionen zur Verfügung standen.

Stattdessen enthüllte Warren Buffett bei der Jahresversammlung von Berkshire Anfang dieses Monats, dass das Konglomerat bis zum heutigen Tag mehr verkauft, als es gekauft hatte. Berkshire Hathaway hat - zumindest für Berkshire-Verhältnisse - nur kleinere Aktienkäufe getätigt, und diese wurden durch Buffetts Entscheidung, aus den Aktien von Fluggesellschaften auszusteigen, mehr als ausgeglichen.

Doch obwohl viele von dieser Untätigkeit schockiert waren, waren die Ereignisse der letzten Monate kaum beispiellos. Tatsächlich sieht das vergangene Jahr für Warren Buffett und Berkshire Hathaway wie eine Wiederholung von 1987 aus.

Auf der Suche nach Elefanten

Da der Geldberg von Berkshire Hathaway in den letzten Jahren gewachsen ist, hat Warren Buffett wiederholt von der Suche nach “elefantengroßen” Übernahmen gesprochen. Er hat jedoch darauf gewartet, dass attraktive Unternehmen zu vernünftigen Preisen verfügbar werden. Wie üblich hat Buffett darauf geachtet, nicht gierig zu werden und “billige” Aktien mit schwachen Geschäftsgrundlagen zu kaufen.

Buffett wiederholte diesen Punkt vor etwas mehr als einem Jahr in seinem jährlichen Aktionärsbrief:

In den kommenden Jahren hoffen wir, einen Großteil unserer überschüssigen Liquidität in Unternehmen zu investieren, die Berkshire dauerhaft besitzen wird. Die unmittelbaren Aussichten dafür sind jedoch nicht gut: Die Preise sind für Unternehmen mit guten langfristigen Aussichten himmelhoch.

Diese enttäuschende Realität bedeutet, dass wir 2019 wahrscheinlich wieder unsere Bestände an marktgängigen Wertpapieren ausbauen werden. Dennoch hoffen wir weiterhin auf eine Übernahme im Elefantenformat.

Tatsächlich ist der Barbestand von Berkshire Hathaway im vergangenen Jahr erheblich gestiegen. Abgesehen vom Mangel an attraktiven Übernahmekandidaten hatte Buffett auch Schwierigkeiten, Aktien zu vernünftigen Preisen zu finden. Und obwohl der Einbruch des Aktienmarktes Anfang dieses Jahres tief und traumatisch war, änderte er nichts an dieser Dynamik.

Ein weiteres 1987

In mehr als einem halben Jahrhundert an der Spitze von Berkshire Hathaway hat Warren Buffett alle möglichen Arten von Marktbedingungen erlebt. Aber was sich in letzter Zeit ereignet hat, war kaum einzigartig.

In seinem Aktionärsbrief von 1986 (der Anfang 1987 veröffentlicht wurde) schrieb Buffett: “[Wir] finden derzeit keine Aktien, die unseren Anforderungen auch nur annähernd entsprechen”. Er stellte fest, dass die “Euphorie” an der Wall Street die Aktienkurse auf Niveaus getrieben hatte, die nicht den zugrunde liegenden Geschäftsaussichten der Unternehmen entsprachen. Infolgedessen steckte Buffett 1986 den größten Teil der überschüssigen Barmittel von Berkshire Hathaway in steuerfreie Anleihen und sah diese als die am wenigsten schlechte Alternative an.

Nur Monate später verflüchtigte sich die Euphorie an der Wall Street schließlich auf dramatische Weise. In der ersten Oktoberhälfte 1987 begannen die Aktien zu fallen. Und am Schwarzen Montag — 19. Oktober 1987 — stürzte der Aktienmarkt an einem einzigen Tag um mehr als 20 % ab. Trotz dieses rekordverdächtigen Einbruchs kaufte Buffett 1987 nicht viele Aktien. Wie er in seinem jährlichen Aktionärsbrief beschrieb:

Bei Berkshire haben wir in den letzten Jahren wenig zu tun gehabt mit Aktien. Im Oktober fielen einige wenige Aktien auf Kurse, die uns interessierten, aber wir waren nicht in der Lage, sinnvolle Käufe zu tätigen, bevor sie sich wieder erholten. Zum Jahresende 1987 hatten wir keine größeren Investitionen in Stammaktien (d.h. über 50 Millionen US-Dollar), außer denen, die wir als permanente oder Arbitrage-Bestände betrachten.

Auf den ersten Blick mag die Untätigkeit überraschend erscheinen. Aber wie Buffett bemerkte, stieg der Aktienmarkt 1987 tatsächlich um 2 %. Es gab eine massive Rallye, gefolgt von einem tiefen Einbruch, gefolgt von einer bescheidenen Erholung. Angesichts der Tatsache, dass das Orakel von Omaha 1986 keine überzeugenden Gelegenheiten sah, ist es nicht überraschend, dass er 1987 nicht viel finden konnte, das einen Kauf wert gewesen wäre.

S&P 500 LEISTUNG VON 1987, DATEN VON YCHARTS

Die Entwicklung des Aktienmarktes im vergangenen Jahr war den Ereignissen des Jahres 1987 unheimlich ähnlich. Wie Buffett es vor drei Jahrzehnten formulierte, gab es “viel Aufregung, aber wenig Nettobewegung” - der Markt erlebte eine große Rallye, einen massiven Rückgang und dann eine rasche Erholung. Das Nettoergebnis ist, dass der S&P 500 in den letzten 12 Monaten um etwas mehr als 1 % gestiegen ist.

S&P 500 PERFORMANCE, DATEN VON YCHARTS.

Wie 1987 waren Aktien auch in der diesjährigen Baisse nur für einen Augenblick billig. Selbst damals waren sie nicht so billig. In einer klaren Parallele zu 1987 ging der Markt nicht lange genug tief genug, um Buffett in die Lage zu versetzen, große Aktienkäufe zu tätigen, geschweige denn ein großes, qualitativ hochwertiges Unternehmen zu einem attraktiven Preis zu erwerben. Ende April waren die Aktienkurse wieder auf dem Niveau des Vorjahres, auf dem Buffett nur wenige (wenn überhaupt) überzeugende Gelegenheiten auf dem Aktienmarkt sah.

Kein Grund zur Demoralisierung der Berkshire-Investoren

Natürlich waren viele Berkshire Hathaway-Investoren enttäuscht, dass Warren Buffett während des diesjährigen Marktcrashs nichts zu kaufen fand. Schließlich schien es vielen, dass dies der Moment war, auf den sie gewartet hatten, wenn Buffett endlich Berkshire’s massiven Haufen an Bargeld und niedrig verzinslichen Schatzanweisungen für Käufe nutzen würde, die langfristig fantastische Renditen liefern könnten.

Die Aktionäre sollten jedoch nicht allzu enttäuscht sein. Buffetts Überzeugung, dass Aktien Ende 1987 überbewertet waren, erwies sich als falsch. In den folgenden 20 Jahren erzielte der Markt eine Gesamtrendite von fast 500 %, so dass aus 10.000 US-Dollar, die Anfang 1988 in den Markt investiert wurden, bis Ende 2007 fast 60.000 US-Dollar wurden. Das ergibt eine solide jährliche Gesamtwachstumsrate (CAGR) von 9,3 %. Doch die gleichen 10.000 US-Dollar, die Anfang 1988 in Berkshire Hathaway-Aktien investiert waren, wären in diesem Zeitraum auf fast 200.000 US-Dollar angewachsen: eine CAGR von 15,8 %!

BERKSHIRE HATHAWAY VS. S&P 500: 1988-2007, DATEN VON YCHARTS.

Kurz gesagt, Buffetts Versäumnis, unmittelbar nach dem Markteinbruch von 1987 schnell und entschlossen zu handeln, hat den Aktionären überhaupt nicht geschadet. Vielleicht hat es sogar geholfen. Nur ein Jahr später fand das Orakel von Omaha mit dem Kauf von Aktien von Coca-Cola und Freddie Mac zwei der erfolgreichsten Investitionen seiner Karriere. Er fand weiterhin attraktive Möglichkeiten, das Kapital von Berkshire Hathaway in den nächsten zwei Jahrzehnten einzusetzen.

Hochwertige Aktien sind möglicherweise nicht billig genug, um Warren Buffett dazu zu bringen, endlich einen großen Kauf zu tätigen. Aber zwischen der bestehenden Sammlung erstklassiger Unternehmen und einer massiven Kriegskasse, die immer dann eingesetzt werden kann, wenn sich überzeugende Investitionsmöglichkeiten bieten, ist die Berkshire-Hathaway-Aktie immer noch eine ausgezeichnete Wahl für langfristige Anleger.

