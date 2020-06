Eurozone: Erzeugerpreise fallen stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Produzentenpreise in der Eurozone sind im April aufgrund deutlich sinkender Energiepreise spürbar gefallen. Die Erzeugerpreise seien im Jahresvergleich um 4,5 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 4,2 Prozent gerechnet. Bereits im März waren sie um 2,8 Prozent gesunken

Im Monatsvergleich gingen die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, im April um 2,0 Prozent zurück. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 1,8 Prozent gerechnet.

Mit Abstand am deutlichsten fielen die Preise für Energie. Im Jahresvergleich sackten sie um 16,5 Prozent ab, im Monatsvergleich betrug der Rückgang 7,5 Prozent. Die starken Rückgänge dürften vor allem Folge des Ölpreiseinbruchs sein. Auch die insgesamt in der Corona-Krise stark gefallene Nachfrage dämpft die Preisentwicklung./jsl/la/jha/