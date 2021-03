EVONIK - Gewinnmitnahmen nach Zahlen

Evonik Industries AG - WKN: EVNK01 - ISIN: DE000EVNK013 - Kurs: 28,600 € (XETRA)

Evonik erzielt 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR (VJ: 13,11 Mrd. EUR, Analystenprognose: 12,08 Mrd. EUR), ein Ebitda (bereinigt) von 1,91 Mrd. EUR (VJ: 2,15 Mrd. EUR, Prognose: 1,92 Mrd. EUR) und einen Nettogewinn von 479 Mio. EUR (VJ: 2,11 Mrd. EUR). Der Dividendenvorschlag für 2020 liegt bei €1,15 (VJ: €1,15, Prognose: €1,15) je Aktie. Im Ausblick auf 2021 erwartet Evonik einen Umsatz zwischen 12 Mrd. EUR und 14 Mrd. EUR (Prognose: 12,8 Mrd. EUR) und ein Ebitda (bereinigt) von 2,0. EUR bis 2,3 Mrd. EUR (Prognose: 2,15 Mrd. EUR).

Quelle: Guidants News

Die Evonik-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 37,74 EUR aus dem August 2015 in einer Abwärtsbewegung. Diese führte im März 2020 zu einem Tief bei 15,13 EUR.

Nach diesem Tief startete eine starke Erholung. Diese führte die Aktie Ende Dezember 2020 an den wichtigen Widerstand bei 27,53 EUR. Anfang Februar gelang der Ausbruch über dieser Hürde. In dieser Woche erreicht die Aktie des Chemieunternehmens ihren Abwärtstrend seit August 2015. Dieser liegt bei 29,31 EUR. Nach den Zahlen prallt die Aktie erst einmal an diesem Trend ab. Sie notiert aktuell mit rund 1,8 % im Minus.

Zahlen bringen zu nächst keine Impulse

Nach den Zahlen kommt es also zu Gewinnmitnahmen. Diese könnten in den nächsten Tagen noch zu Verlusten bis ca. 27,53 EUR führen. Anschließend wäre ein neuer Angriff auf den Abwärtstrend möglich. Aber erst ein stabiler Ausbruch darüber würde der Aktie Potenzial in Richtung 37,74 EUR eröffnen. Sollte es zu einem stabilen Rückfall unter 27,53 EUR kommen, wären Abgaben in Richtung 25,35 EUR oder sogar 21,45/03 EUR möglich.

Zusätzlich lesenswert:

HYPOPORT - Droht der Aktie ein Abverkauf?

MERCK KGaA - Aktie reagiert auf Zahlen kaum

LUFTHANSA - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

Evonik Industries AG

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)