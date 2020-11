EVOTEC - Die Aktie ist ein Biest

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 25,060 € (XETRA)

In diesem Falle muss ich mich wirklich einmal bei der Wortwahl meines Kollegen Harald Weygands "klauen". Denn selten habe ich im Aktienhandel einen dermaßen zickigen Wert erlebt wie das Papier von Evotec. Das Kursverhalten nach der letzten Chartbesprechung liefert wieder einmal ein hevorragender Beweis hierfür.

Da bricht die Aktie fulminant über die Widerstandszone zwischen 23,39 und 23,52 EUR aus, um das Kaufsignal am Folgetag sofort wieder zu negieren. Es schloss sich ein wildes Hin und Her an, bei dem sich Käufer wie Verkäufer mehrfach an die Gurgel gingen. Schlussendlich siegten aber die Bullen und die Aktie zog an das Ziel bei 24,68 EUR an. In den vergangenen Tagen erreichte sie sogar ein wichtiges Zwischenhoch bei 25,72 EUR.

Dort bildeten sich drei Tageskerzen mit langen Schatten zur Oberseite, die Verkaufsinteresse signalisieren. Die heutige Kursschwäche kommt folglich nicht überraschend und könnte auch noch etwas anhalten. Ein klassischer Pullback würde Kurse um 24,68 EUR bedeuten. Geht es noch eine Etage tiefer, wartet zwischen 23,52 und 23,39 EUR der altbekannte Ausbruchsbereich, welcher durch den EMA50 aktuell noch einmal an Bedeutung gewinnt. Spätestens dort sollten sich die Käufer wieder zeigen.

Über 25,72 EUR entstehen prozyklische Kaufsignale in Richtung der Hochs bei 26,77 und 27,29 EUR. Erst wenn letztere Marke bricht, wäre der mittel- bis langfristige Befreiungsschlag bei dem Biotech-Titel geglückt. Absicherungen mit Blick auf die laufende Aufwärtsbewegung bieten sich unter dem Tief bei 22,48 EUR an.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 446,44 474,75 537,65 Ergebnis je Aktie in EUR 0,25 0,16 0,32 Gewinnwachstum -36,00 % 100,00 % KGV 100 157 78 KUV 9,2 8,6 7,6 PEG neg. 0,8 *e = erwartet

