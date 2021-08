EVOTEC - Kaufwelle unterbrochen?

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 41,750 € (XETRA)

Die Evotec-Aktie befindet sich seit März 2009 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Sie zog im Januar 2021 auf ein Hoch bei 43,00 EUR an. Danach kam es zu einem deutlichen Rücksetzer auf 27,80 EUR.

Von diesem Rücksetzer hat sich der Wert seit März 2021 vollständig erholt. Gestern notierte er im Hoch bei 43,79 EUR. Zu einem Tagesschlusskurs über 43,00 EUR kam es allerdings nicht. Gestern setzten Gewinnmitnahmen ein. Heute hält sich die Aktie nach einer schwachen Eröffnung stabil.

Rücksetzer schon im Gange?

Die Evotec-Aktie könnte in den nächsten Tagen etwas konsolidieren und auf das letzte Zwischenhoch in der Rally seit März 2021 zurücksetzen. Dieses liegt bei 39,22 EUR. Gelingt allerdings doch noch ein Ausbruch über 43,00 EUR, dann könnte die Rally in Richtung 47,59 EUR weitergehen.

