Evotec: Short Squeeze schüttelt Aktie ordentlich durch – einer der Shortseller ist Melvin Capital, der auch gegen Gamestop wettet

Die Evotec-Aktie befindet sich heute im Bann der Volatilität. Nach zweistelligen Kursgewinnen am Vortag schossen die Anteilsscheine des Wirkstoffforschers zu Handelsbeginn zunächst um gut 30 Prozent auf 43 Euro nach oben – das höchste Niveau seit Anfang des Jahrtausends. Börsianer sahen sich in ihren Vermutungen bestätigt, die tags zuvor am Markt bereits die Runde gemacht haben: Dass ein Leerverkäufer mit seiner auf weiter fallende Kurse spekulierenden Position so weit in Schieflage geraten ist, dass er zur Eindeckung gezwungen ist. Ein klassischer „Short Squeeze“ also.

Die Meritage Group meldete bereits am Dienstag den Abbau ihrer Netto-Leerverkaufspositionen und zog sich inzwischen noch weiter zurück. Hinter dem massiven Kursanstieg vermuten Marktbeobachter aber mit Melvin Capital eine andere Adresse, die noch deutlich massiver auf fallende Kurse gesetzt hatte.

Melvin Capital mit großer Short-Position

Melvin Capital habe Anfang Dezember eine Leerverkaufsposition von mehr als 6 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Evotec ausgewiesen, sagte ein Händler. Seither liefen die Papiere bis zum Ende der Vorwoche bereits um plus 13 Prozent in die falsche Richtung. In dieser Woche sprangen sie dann bis zum Vormittag um weitere 45 Prozent nach oben. Der Kaufdruck ließ inzwischen aber deutlich nach, was ebenfalls für bloße Deckungskäufe zu Handelsbeginn spricht. Zuletzt lagen Evotec-Papiere nur noch leicht im Plus.

Ein pikantes Detail: Melvin Capital ist ebenfalls short in Gamestop, einem Videospielhändler, dessen Aktie derzeit weltweit im Fokus des Börsenhandels steht, da eine große Gruppe von Privatanlegern massiv investiert hat, um die Shortseller auszuquetschen – mit Erfolg, da das Papier in den letzten Tagen um mehrere 100 Prozent nach oben geschossen ist. Auch heute liegt die Aktie im vorbörslichen US-Handel bereits wieder über 100 Prozent im Plus.

Es stellt sich zumindest die Frage, ob nun mit Evotec auch noch auf andere Ziele von Melvin Capital umgeschwenkt wird. Neben Evotec ist Melvin Capital noch short in zwei weiteren europäischen Werten, dem Videospielhersteller CD Projekt Red, der mit dem Trippel A Titel „Cyberpunk 2077“ aufgrund diverser Programierfehler den Launch vermasselt hat, sowie in dem Batteriehersteller Varta, der derzeit Druck durch die Konkurrenz erhält und Gefahr läuft, Marktanteile zu verlieren. Auch diese beiden Werte sind im heutigen Handel mit 6 bzw. 3,5 Prozent solide im Plus. Der Abbau der Shortpositionen in Evotec könnte jedoch auch einfach eine Vorsichtsmaßnahme von Melvin Capital sein, da das Engagement in Gamestop die Investment-Firma derzeit vor große Probleme stellt.

Großer US-Auftrag für Evotec

Öl ins Feuer hatte am Morgen eine Auftragsmeldung von Evotec gegossen: Die Hamburger erhielten vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag für Antikörper gegen die Covid-19-Erkrankung in einem Volumen von 28,6 Millionen US-Dollar (23,5 Mio Euro). Im Rahmen der Vereinbarung erhält das US-Verteidigungsministerium Zugang zu Herstellungskapazitäten für monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 sowie weitere Biologika-Herstellungskapazitäten über einen Zeitraum von sieben Jahren. Ein Branchenexperte rechnet mit weiteren Auftragsgesprächen, sobald die Produktion beginne.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com

– Anzeige –

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.