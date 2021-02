Ex-UniCredit-Chef plant Börsenvehikel für Finanz-Unternehmen

Paris (Reuters) - Tidjane Thiam, Martin Blessing, Jean-Pierre Mustier - die Liste ehemaliger Bank-Chefs auf der Suche nach Börsenkandidaten aus der Finanzbranche wird immer länger.

Wenige Tage nach seinem Abschied von der italienischen Großbank Unicredit machte Mustier am Montag Pläne für ein Übernahmevehikel (SPAC) öffentlich, das an die Börse gebracht werden soll, um danach ein Unternehmen aus der Finanzbranche zu schlucken. In Frage kommen Fintechs, Fondsgesellschaft und Versicherungsunternehmen. Mustier hat sich mit dem französischen Investor Tikehau Capital, dem Investmentbanker Diego De Giorgi (vormals UniCredit und Bank of America) und der Financière Agache zusammengetan. Hinter Financiere Agache steht der reichste Franzose Bernard Arnault, Großaktionär des Luxuskonzerns LVMH.

SPACs sind vor allem in den USA schwer in Mode. Dort haben 144 solcher Special Purpose Acquisition Vehicles (SPAC) allein in diesem Jahr 45,7 Milliarden Dollar von Anlegern eingesammelt, mit denen sie auf die Suche nach Börsenkandidaten gehen. Der Boom schwappt derzeit nach Europa. Der ehemalige Credit-Suisse-Chef Thiam arbeitet derzeit an einem Finanz-SPAC, das an die New Yorker Börse gehen soll. Der frühere Commerzbank-Chef Blessing plant Ähnliches für die Amsterdamer Börse. In Frankfurt steht der Schweizer Investor Klaus Hommels Finanzkreisen zufolge ein SPAC mit dem Namen Lakestar vor, das auf Technologiefirmen abzielt und dafür bis zu 400 Millionen Euro einsammeln will.

Für die Initiatoren sind SPACs attraktiv, weil sie für ihren Aufwand belohnt werden, indem sie in der Regel 20 Prozent an dem leeren Börsenmantel bekommen, ohne dafür selbst Geld in die Hand zu nehmen. Nach dem Börsengang haben sie zwei Jahre Zeit, ein Unternehmen zu finden, das auf das SPAC verschmolzen wird und dieses mit Leben füllt. Scheitern sie, bekommen die Anleger ihr Geld zurück.