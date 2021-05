Experian kooperiert mit Microsoft zur Unterstützung globaler Unternehmen in einer datengetriebenen Welt

einfachen Zugang zu modernster Technologie in der Cloud erhalten

Experian hat heute eine neue Partnerschaft mit Microsoft bekannt gegeben, die Organisationen weltweit dabei unterstützen wird, fundiertere und intelligentere Entscheidungen mit ihren Daten zu treffen und bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.

Die Partnerschaft wird noch mehr Organisationen dabei unterstützen, die Datenqualität zu verbessern, die Daten effektiver zu nutzen und sie in verwertbare Erkenntnisse zu überführen.

Organisationen haben nun über Microsofts AppSource und Azure Marketplace – die Online-Anwendungsshops, die einen maßgeschneiderten Katalog von zertifizierten, cloudbasierten Geschäftslösungen bereitstellen – schnellen, effizienten und einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Experian-Datenlösungen.

Die Entwicklung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bedeutung von in der Cloud betriebenen Lösungen durch die Covid-19-Pandemie und die Beschleunigung digitaler Transformationsprojekte weiter hervorgehoben worden ist.

Business-Anwender weltweit können über die Marktplätze Microsoft Azure und Microsoft AppSource auf Experians Aperture Data Studio sowie auf Echtzeit-Validierungs-APIs für Adressen, E-Mails und Telefone zugreifen.

Die Verfügbarkeit von Aperture Data Studio im Azure Marketplace ermöglicht neuen und bestehenden Microsoft Azure-Kunden den Zugriff auf das Produkt im Rahmen eines BYOL-Modells (Bring Your Own License). Dabei lassen sich die Echtzeit-Validierungs-APIs von Experian nahtlos in Microsofts Suite von Geschäftsanwendungen integrieren, damit Kunden die Kundenkontaktdaten, die in ihre Organisationen eingespeist werden, besser verwalten können.

Auch Anbieter von Finanzdienstleistungen in Großbritannien können von den neuesten Innovationen im Bereich offener Daten profitieren, die ihren Kunden dabei helfen können, ihre Finanzen erfolgreich zu managen. Dies ist über Microsoft Azure verfügbar.

Die Open Data Platform von Experian unterstützt mehr als 180 Millionen API-Anfragen pro Monat und wird derzeit von über 200 Organisationen genutzt. Die Technologie hat es Kreditkarten- und Autokreditanbietern, Vermietungsagenturen, Hypothekenkreditgebern und Glücksspielunternehmen ermöglicht, besser zu beurteilen, ob Dienstleistungen für die Kunden kostengünstig sind.

Andrew Abraham, Managing Director des Bereichs Global Data Quality von Experian, sagte: „Genaue, vollständige, valide und sorgfältig verwaltete Daten sind für Unternehmen unerlässlich, um bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen. Die Veröffentlichung der Experian-Produktsuite bietet Zugang zu den Lösungen, die ihnen wirklich dabei helfen können, dies zu erreichen und die vielen Möglichkeiten auszuschöpfen, die Daten bieten können.“

Jake Zaborowski, General Manager für die Microsoft Azure Plattform bei Microsoft Corp. sagte: „Wir freuen uns, Experian auf dem Microsoft Azure Marketplace willkommen zu heißen und damit unseren Partnern einen großartigen Zugang zu Cloud-Kunden rund um den Globus zu ermöglichen. Der Azure Marketplace bietet erstklassige, hochqualitative Erlebnisse von globalen, vertrauenswürdigen Partnern mit Lösungen, die darauf getestet sind, nahtlos mit Azure zu arbeiten.“

Die Marktplätze sind die Anlaufstelle für Microsoft-Kunden weltweit, um zertifizierte Lösungen zu finden, zu bewerten und weitere Informationen darüber anzufordern. Die Präsenz von Experian auf diesen Plattformen stellt sicher, dass sich die Datenlösungen des Unternehmens nahtlos in das Ökosystem der Geschäftsanwendungen von Microsoft einfügen und festigt den Status als Microsoft Gold Partner weiter.

