EZB sieht Inflation weiter als zeitweises Phänomen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt bei ihrer Einschätzung, dass es sich bei der aktuell erhöhten Inflation um ein zeitweises Phänomen handelt. Derzeit werde die Teuerung vor allem durch drei Entwicklungen getrieben, erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der Zinssitzung der EZB am Donnerstag in Frankfurt. Sie nannte die hohen Energiepreise, die konjunkturell bedingt stärkere Nachfrage bei begrenztem Angebot und statistische Basiseffekte wie die wieder höhere Mehrwertsteuer in Deutschland.

Der Einfluss dieser Faktoren werde sich im kommenden Jahr abschwächen, bekräftigte Lagarde. Allerdings könnte die Inflation etwas länger erhöht bleiben als bisher erwartet. Damit bestätigt die Notenbank ihre grundsätzliche Einschätzung, dass der derzeitige Inflationsschub keine dauerhafte Angelegenheit ist. Mit dieser Haltung begründet die EZB eine ausbleibende geldpolitische Reaktion./bgf/jsl/mis