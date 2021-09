FACEBOOK - Kann die Rally weitergehen?

Die Facebook-Aktie startete Anfang März 2021 nach einem Tief bei 253,50 USD zu einer starken Rally. Einen Monat später kam es erstmals zu einem Tagesschlusskurs über dem alten Allzeithoch bei 304,67 USD aus dem August 2020. Bis 28. Juli kletterte der Wert auf ein Hoch bei 377,55 USD.

Danach konsolidierte der Wert einige Zeit und fiel dabei im Tief auf 347,70 USD zurück. Am Montag brach die Aktie auf ein neues Allzeithoch aus. Seitdem behauptet sie sich über dem alten.

Bullen mit Vorteilen

Der Ausbruch über das alte Allzeithoch ist ein Fortsetzungssignal für die Aufwärtsbewegung seit März 2021 und damit auch für die langfristige Rally. Diese Rally könnte in den nächsten Tagen und Wochen fortgesetzt werden. Ein Anstieg bis 400 USD und später sogar ca. 425 USD erscheint aktuell möglich. Ein Rückfall unter das alte Allzeithoch wäre noch kein Drama. Allerdings könnte es in diesem Fall zu einem Umweg über die Unterstützungszone zwischen 366,95 USD und 365,52 USD kommen. Erst ein Rückfall unter diese Zone wäre ein Verkaufssignal, das auf eine größere Konsolidierung in Richtung des alten Allzeithochs aus dem August 2020 bei 304,67 USD hindeuten würde.

Fazit: Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch hat sich die Facebook-Aktie weiteres Rallypotenzial erschlossen. Mögliche Ziele liegen 400 und 425 USD.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)