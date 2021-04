FACEBOOK - Neues Allzeithoch = neue Kaufwelle?

Facebook Inc. - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 308,845 $ (NASDAQ)

Die Facebook-Aktie markierte am 26. August 2020 ein Allzeithoch bei 304,67 USD. Anschließend korrigierte die Aktie auf hohem Niveau seitwärts. Phasenweise deutete sich sogar eine Topbildung an. Denn die Korrektur verlief innerhalb eines absteigenden Dreiecks. Am 19. März 2021 gelang allerdings der Ausbruch nach oben. Zwar kam es anschließend noch einmal zu einem überschießenden Pullback an das Dreieck, aber die Unterstützung bei 276,60 USD bot genügend Halt.

Die Aktie drehte am 26. März 2021 knapp oberhalb dieser Unterstützung nach oben und legte in den letzten Tagen deutlich zu. Gestern brach der Wert mit einer langen weißen Kerze auf ein neues Allzeithoch aus.

Kaufwelle könnte weitergehen

Dieses neue Allzeithoch bestätigt das positive Chartbild. Die Rally könnte noch einige Tage und Wochen andauern. Ein Anstieg bis ca. 350 USD erscheint durchaus möglich. Kurzfristige Rücksetzer sollte nun spätestens im Bereich um 299,70 USD zu Ende gehen. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter diese Marke könnte zu Abgaben in Richtung 276,60 USD führen.

