FED-Angst belastet Tech - Was bringt den Turnaround?

Die Wall Street nimmt die aggressivere US-Geldpolitik zunehmend zur Kenntnis. Wir sehen deutlich weniger negative Realzinsen, was in Folge vor allem die hoch bewerteten und nicht profitablen Tech-Werte trifft. Stellt sich die Frage, was für eine Stabilisierung führen könnte? China-Tech tendiert an der Wall Street freundlich.

