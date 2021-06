Ferrari gewinnt Chiphersteller-Manager Vigna als neuen Konzernlenker

Mailand (Reuters) - Ferrari erhält mit Benedetto Vigna vom Chiphersteller STMicroelectronics einen neuen Konzernlenker.

Der 52-jährige Manager soll ab September den italienischen Sportwagenhersteller leiten und in ein neues Zeitalter führen, teilte Ferrari am Mittwoch mit. Er folgt damit auf Louis Camilleri, der im Dezember aus persönlichen Gründen überraschend das Handtuch geworfen hatte. In den vergangenen Monaten hatte John Elkann, der Spross der Agnelli-Familie, Ferrari übergangsweise geführt.

Mit Vigna, der bei STM den größten Geschäftsbereich mit Analogchips und Sensoren verantwortet, entschied sich Ferrari für einen Manager ohne Luxusgüter- und Automobilerfahrung. Verwaltungsvorstand Elkann betonte, Vigna verfüge über ein großes Verständnis für Technologien, die einen Großteil des Wandels der Branche vorantreiben. Hinzu kämen seine Fähigkeiten in den Bereichen Innovation, Geschäftsaufbau wie auch seine Führungsqualitäten. Ferrari hatte sich zuletzt eine Neuausrichtung verordnet, bietet bereits Hybridmodelle an und will sein erstes Elektro-Fahrzeug 2025 auf den Markt bringen.

Die Ferrari-Aktien verloren an der Mailänder Börse 0,8 Prozent. Analysten reagierten überrascht. "Die Ernennung ist höchst unerwartet und spiegelt aus unserer Sicht die Notwendigkeit wider, Ferrari 'neu zu erfinden' und die Schwierigkeit, Kandidaten zu finden, die bereit sind, die Aufgabe zu übernehmen", kommentierte Philippe Houchois von Jefferies.